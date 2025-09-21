Policajná naháňačka z Česka skončila na Slovensku. Vodič BMW utiekol, zvyšok posádky zadržali – FOTO

V aute značky BMW sa nachádzali štyri osoby.
Policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave v nedeľu krátko pred 09:00 poskytli súčinnosť českým kolegom, ktorí prenasledovali unikajúce auto z územia Českej republiky na Slovensko. Ako informoval bratislavská policajná hovorkyňa Katarína Bartošová, v aute značky BMW sa nachádzali štyri osoby. Vozidlo zastavilo na 47 kilometri diaľnice D2 v smere do Bratislavy, pričom po zastavení vodič z vozidla ušiel. Zvyšné tri osoby boli na mieste zadržané.

„Po zistení bližších informácií sa na miesto dostavil vyšetrovateľ národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii Prezídia Policajného zboru, ktorý si vec na mieste prevzal,“ uviedla Bartošová.

