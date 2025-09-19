Zrážka auta s vlakom na priecestí v Seredi si vyžiadala život jedného človeka, ďalší je ťažko zranený

Vlaková doprava je v danom úseku z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody na nevyhnutne potrebný čas uzatvorená.
Osobný vlak narazil do osobného auta na železničnom priecestí v Seredi. Piatok, 19. september, 2025. Foto: www.facebook.com
Pri zrážke osobného vlaku a auta na železničnom priecestí v Seredi jedna osoba z osobného auta na následky zranení zomrela, ďalšia utrpela ťažké zranenia. Na mieste tragickej udalosti v piatok popoludní zasahovali všetky záchranné zložky, vrátane vrtuľníka.

Vlaková doprava je v danom úseku z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody na nevyhnutne potrebný čas uzatvorená. Obnovená bude ihneď, ako to situácia dovolí.

Ako informovala trnavská krajská polícia, na mieste tragickej nehody sú policajti, presné príčiny a okolnosti nehody vyšetrujú

