Zrážka auta s vlakom na priecestí v Seredi si vyžiadala život jedného človeka, ďalší je ťažko zranený

Pri zrážke osobného vlaku a auta na železničnom priecestí v Seredi jedna osoba z osobného auta na následky zranení zomrela, ďalšia utrpela ťažké zranenia. Na mieste tragickej udalosti v piatok popoludní zasahovali všetky záchranné zložky, vrátane vrtuľníka.
Vlaková doprava je v danom úseku z dôvodu dokumentovania dopravnej nehody na nevyhnutne potrebný čas uzatvorená. Obnovená bude ihneď, ako to situácia dovolí.
Ako informovala trnavská krajská polícia, na mieste tragickej nehody sú policajti, presné príčiny a okolnosti nehody vyšetrujú