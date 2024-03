Policajná naháňačka pri Trebišove: Vodič odstavil auto v poli a so slovami „ja sa ulapiť nedám“ ušiel z miesta

Obvineniu zo zločinu útoku na verejného činiteľa a prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia čelí 25-ročný Imrich z Trebišovského okresu.

Vyšetrovateľka podala podnet na vzatie muža do väzby, v prípade dokázania viny mu hrozí osem rokov za mrežami. Informovala o tom v utorok hovorkyňa košickej krajskej polície Lenka Ivanová.

Zvýšil rýchlosť jazdy

Mladý muž ešte v sobotu poobede rýchlou a bezohľadnou jazdou ohrozoval ostatných na cestách v smere do obce Kuzmice. Za volant si sadol napriek zadržanému vodičskému preukazu, nerešpektoval ani pokyny policajtov, pred ktorými unikal.

Muž počas svojej jazdy nereagoval na červený svetelný nápis Stop zo strany polície. „Naopak, rýchlosť jazdy ešte zvýšil a služobnému cestnému vozidlu sa snažil uniknúť. Vodič neuposlúchol ani znamenie na zastavenie, ktoré mu dával policajt kývaním ruky, keď sa so služobným vozidlom dostal na jeho úroveň,“ opísala Ivanová.

Prebehol policajné auto

Služobné vozidlo sa snažil obísť sprava, vošiel však do odvodňovacieho kanála. Ani to ho však neprinútilo zastaviť. „Ľavou časťou svojho vozidla opakovane narážal do pravej strany služobného cestného vozidla. Keď sa policajti uhýbali cyklistovi jazdiacemu po ceste, aby nedošlo k zrážke, vodič využil situáciu, policajné auto predbehol a opäť začal so svojim vozidlom unikať,“ dodala hovorkyňa.

Niekoľko metrov viedol vozidlo po poľnej ceste k obci Nižný Žipov. Auto následne v poli odstavil a so slovami „ja sa ulapiť nedám“ z miesta ušiel. Vo vozidle však ostala na sedadle spolujazdca sedieť žena, ktorú muž pripútal bezpečnostným pásom a zaistil dvere.

Vodič sa prihlásil na políciu

Hoci okolie začali prehľadávať policajti aj psovod so služobným psom, muža sa nájsť nepodarilo. Vyhlásené bolo po ňom pátranie. Kriminalistický technik zaistil niekoľko stôp, ktoré budú podrobené expertíznemu skúmaniu.

Vodič sa však napokon v nedeľu večer v sprievode kamarátov prihlásil na políciu, putoval rovno do cely policajného zaistenia.

„Počas vykonávania potrebných procesných úkonov a obhliadky miesta udalosti bolo zistené, že muž, ktorý viedol osobné motorové vozidlo zn. Mazda, má rozhodnutím Okresného súdu v Trebišove od marca 2023 právoplatne uložený trest odňatia slobody s podmienečným odkladom a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá na sedem rokov,“ priblížila Ivanová.