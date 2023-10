Pol storočia po Exorcistovi prichádza nová kapitola. Vyháňač diabla: Zmanenie viery

Legendárny Exorcista je právom považovaný za filmovú hororovú klasiku všetkých čias. Presne päťdesiat rokov po jeho vzniku sa do kín dostáva nová kapitola. Diabol totiž nikdy nespí. Horor Vyháňač diabla: Znamenie viery príde do našich kín už 12. októbra.

Príbeh nového Vyháňača diabla sa začal na Haiti, kde fotograf Victor (na Oscara nominovaný Leslie Odom, Jr.) prišiel pred dvanástimi rokmi o tehotnú manželku v dôsledku katastrofálneho zemetrasenia. Našťastie sa im podarilo zachrániť ich novonarodenú dcéru Angelu, o ktorú sa Victor odvtedy vzorne s láskou stará. Keď sa jedného dňa nevráti Angela zo školy domov, prežíva strach o dcéru, aký doteraz nezažil. Spolu so spolužiačkou Katherine zmizne v lese za mestom a zúfalí rodičia, polícia, vojaci a dobrovoľníci ich márne hľadajú. Na tretí deň sa stane zázrak. Dezorientované a vyčerpané dievčatá sa objavia na malej farme, ďaleko od miesta, kde zmizli. Ich bezhraničnú radosť však čoskoro vystriedajú rastúce obavy. Po dôkladnej lekárskej prehliadke sú Angela a Katherine vyhlásené za úplne zdravé, ale ich správanie naznačuje, že si zo svojho zážitku odniesli viac, než len nepríjemnú spomienku. Skúsený exorcista by na prvý pohľad vedel, že obe dievčatá sú posadnuté. Victor je však pragmatik, ktorý neverí na peklo ani na nebo, kým to nezažije na vlastnej koži. Ale vtedy už môže byť neskoro. Pre všetkých.

Pozrite si trailer tu:

„Od čias Exorcistu uplynulo takmer 50 rokov a odvtedy do kín sa dostali tisíce hororov,” hovorí producent Jason Blum, . Na svoju dobu bol prelomový a my sme si ho chceli uctiť týmto pokračovaním, hoci na to, aby ste Exorcistu pochopili a ocenili, nemusíte vidieť pôvodný film.

Išlo nám teda o snahu vrátiť sa k znepokojivému a originálnemu príbehu a sprostredkovať hrôzy, ktoré zažíva rodič, keď je ohrozený jeho svet – jeho jediné dieťa.

Zatiaľ, čo Exorcista z roku 1973 skúmal posadnutie démonmi z prevažne katolíckej perspektívy, snímka Vyháňač diabla: Znamenie viery zapája v boji o záchranu dvoch mladých dievčat viacero vierovyznaní. „Mojou snahou pri tomto filme bolo, aby to bol dialóg o neznámom,“ hovorí režisér David Gordon Green, „Film sa zaoberá zraniteľnosťou rodičovstva, keď máte dieťa s nevysvetliteľnou chorobou. To, ako pristupujete k takejto kríze, je formované vaším vlastným systémom viery: či ste rodina, ktorá je oddaná baptistom, alebo rodina, ktorá neverí v Boha, alebo rodina, ktorá sa pozerá na svet medicíny buď s veľkou nádejou, alebo s veľkou nedôverou. Film sa zapája do tohto rozhovoru o vede a spiritualite.”

Snímka bola na prípravu a nakrúcanie po spirituálnej stránke veľmi náročná, bolo dôležité, aby na realizmus jednotlivých praktík dozerali skúsené autority. Hlavnou duchovnou koordinátorkou snímky bola Carla Duren, ktorá zabezpečovala duchovnú bezpečnosť hercov a štábu vrátane ich duševnej a emocionálnej pohody. Rituály okolo exorcismu a démonológie sú rozmanité, fascinujúce a často veľmi záhadné. Mnohé rituálne praktiky a zaklínadlá, ktoré je vo filme vidieť či počuť, pochádzajú zo skutočných exorcistických obradov a praktík, niektoré majú korene v duchovných a liečebných metódach pochádzajúcich z rôznych častí Afriky. Démon, ktorý posadol dievčatá vo filme Vyháňač diabla: Znamenie viery, je mezopotámska bytosť nazývaná Lamashtu, ktorá bola starovekými národmi považovaná za krvilačnú hladnú zlodejku novorodencov. Podľa Harvard Library Bulletin „bola Lamashtu v prvom tisícročí pred naším letopočtom dôsledne zobrazovaná s hlavou leva a telom ženy, pričom si zachovala črtu vtáčích pazúrov namiesto nôh.” V pôvodnom románe Exorcista bol iný démon, a to Pazuzu. Pazuzu bol charakterizovaný ako veľmi mocný démon, ktorý bol často stavaný ako štít práve proti Lamashtu, démonovi s ničivou mocou, ktorého sa obávali najmä tehotné ženy a novorodenci.

Zaujímavosťou je, že matka Olivie O’Neillovej (postava Katherine) priviedla svoju dcéru pred nakrúcaním do kostola, aby dostala požehnanie – pre istotu. Tam sa stretli s legendárnym Martinom Sheenom, ktorý Olivii na ochranu počas nakrúcania daroval svoj osobný ruženec.

Horor Vyháňač diabla: Znamenie viery prináša do našich kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 12. októbra.

