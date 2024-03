Poisťovňa KOOPERATIVA získala 35 %-ný podiel v spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom

S cieľom ďalej napredovať v rozvoji obchodných aktivít na trhu životného a neživotného poistenia ako aj dôchodkového zabezpečenia vstúpila poisťovňa KOOPERATIVA do významnej spoločnosti s medzinárodným presahom. Od holandskej skupiny UMD Group B.V. získala 35 % podiel v dcérskej spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom, a.s.

„Ako poisťovňa, ktorá má ambíciu byť lídrom v digitalizácii na slovenskom poistnom trhu aj týmto krokom potvrdzujeme našu dlhodobú stratégiu. Teší nás, že v spojení s vedúcou spoločnosťou na trhu, ktorá má silnú sieť maklérov a prináša inovatívne nástroje na podporu obchodu, budeme môcť ešte výraznejšie napredovať v predaji našich poistných riešení,“ hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA Vladimír Bakeš.

UNIVERSAL maklérsky dom, a.s. je jednou z najdlhšie fungujúcich a najúspešnejších maklérskych spoločností nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike. Zároveň patrí medzi technologických lídrov v oblasti nástrojov na podporu obchodu a to aj vďaka vlastnému digitálnemu finančnému ekosystému.

„Vstup poisťovne Kooperativa ako minoritného strategického partnera do spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom, a.s. je vyústením viac ako 20-ročnej úspešnej spolupráce na slovenskom finančnom trhu. Spojením s jednotkou na poistnom trhu posilňujeme našu pozíciu a súčasne zostávame nezávislou maklérskou spoločnosťou,“ hovorí generálny riaditeľ a predseda predstavenstva UNIVERSAL maklérsky dom, a.s. Marcel Zeleňák.

Proces odpredaja podielu ešte podlieha schváleniu Protimonopolného úradu SR.

