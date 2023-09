Poistenci a poistenky Unionu môžu absolvovať genetickú analýzu. Pomôže im spoznať svoje telo a zlepšiť zdravotný stav

Union zdravotná poisťovňa je známa svojou širokou ponukou benefitov pre svojich poistencov a poistenky, veľkú pozornosť venuje poisťovňa aj zdravému životnému štýlu a prevencii. K zlepšeniu zdravotného stavu určite prispeje aj spoznanie vlastného tela po genetickej stránke. Spoločnosť DNA4fit, ktorá genetické analýzy vykonáva, poskytuje poistencom Union zdravotnej poisťovne na svoje služby výrazné zľavy.

DNA analýzu je možné vykonať zo vzorky slín, ktorú si jednoducho odoberiete doma. Odber zaberie len pár minút. „Naši poistenci vzorku doručia do DNA4fit bezplatne na každej pobočke Slovenskej pošty, osobne alebo kuriérom. Náš partner zabezpečí to, že tímy odborníkov v laboratóriách vo Veľkej Británii, Chorvátsku alebo Švédsku začnú pracovať na rozbore. Na analýzu sú použité najmodernejšie technológie a výsledky majú naši poistenci k dispozícii v priemere do 30 dní,“ vysvetľuje za Union Miroslava Jurčáková, špecialistka vývoja programov zdravia.

O význame genetických testov Union zdravotná poisťovňa pripravila aj epizódu obľúbeného podcastu Zdravé reči. Výsledky analýz DNA totiž pomáhajú deťom, dospelým, seniorom ale aj vrcholovým športovcom posunúť celú starostlivosť o zdravie, zdravý životný štýl alebo výkon na najvyššiu možnú úroveň. Keďže genetika sa nemení, predovšetkým u dieťaťa ide o investíciu na celý život. Na základe faktov o jeho genetických silných a slabých stránkach je možné pozitívne ovplyvniť imunitu, stravovanie, mikrovýživu, spánok, vzdelávanie, výber vhodného športu, výchovu, prevenciu ale aj osobnú zdravotnú starostlivosť.

Z prieskumu DNA4fit na vzorke 1 000 klientov vyplýva, že na základe výsledkov DNA testu sa za obdobie 2022/2023 u 71% respondentov znížila frekvencia návštev lekára a 75% zaznamenalo citeľné zlepšenie celkového zdravotného stavu. „Sme radi, že súčasťou DNA analýzy je aj bezplatná konzultácia, ktorá našim poistencom pomôže lepšie pochopiť procesy vo svojom tele. Výstupy analýzy sú jednoducho a prehľadne vysvetlené a poistenci Unionu v rámci zvýhodneného produktového balíka dostanú okrem časovo limitovaného vitamínového balíčka DNA Reštart v hodnote 60 eur aj stravovací plán, vďaka ktorým bude prípadná zmena stravovacích návykov a životného štýlu oveľa jednoduchšia.Naši poistenci majú možnosť absolvovať aj novinku vyšetrenie nadobličkovej únavy ako súčasť antistres programu v spolupráci DNA4FIT a MEDIREX. To môže pomôcť ľuďom, ktorých trápi nadmerná únava či podráždenosť, prípadne strata životného elánu,“ uzatvára Miroslava Jurčáková.

Podcast o adrenálnej únave je dostupný na všetkých streamovacích platformách (https://www.union.sk/adrenalna-unava/).

