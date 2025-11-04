Pogačar má sochu zo zlata v Abú Zabí. Arabi ho zobrazili vo víťaznom predklone - VIDEO

Fenomenálny slovinský cyklista Tadej Pogačar sa okrem 108 víťazstiev v profesionálnej kariére najnovšie môže pochváliť aj vlastnou sochou a dokonca zo zlata.
Lídrovi svojho tímu ju nechali postaviť majitelia cyklistickej stajne UAE Team Emirates-XRG priamo pred ich klubom v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch.
To všetko na znak úcty k svojmu lídrovi, ktorý v práve skončenej sezóne vybojoval 20 víťazstiev vrátane troch monumentov (Okolo Flámska, Liége-Bastogne-Liége a Okolo Lombardska), tiež úspešnej obhajoby titulu majstra sveta aj žltého dresu na Tour de France.
Socha zobrazuje Pogačara vo víťaznom predklone, ktorý predvádza počas veľkých triumfov na obzvlášť významných pretekoch.
Rekordná sezóna
V sobotu bola pred Cyklistickým klubom Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch odhalená zlatá socha Tadeja Pogačara, keď najlepší cyklistický tím sveta – UAE Team Emirates-XRG – oslávil ďalšiu historickú sezónu.
Cyklistická komunita v Abú Zabí oslavovala počas minulého víkendu koniec sezóny, v ktorej najúspešnejší klub súčasnosti vybojoval rekordných 95 víťazstiev. Cyklisti počas osláv jazdili s fanúšikmi aj sponzormi na okruhu Al Hudayriat Island Circuit. Na akcii sa zúčastnila približne tisícka ľudí.
Šesť rokov v Tíme SAE
Pogačar je súčasť Tímu SAE od roku 2019 a odvtedy z neho urobil najlepší tím na svete a zo seba jedného z historicky najúspešnejších protagonistov cestnej cyklistiky.
Už len štyri víťazstvá na Tour de France či triumf na Giro d´Italia a Tour de France v rovnakom roku ho radia do kategórie nesmrteľných. Aktuálne postavená socha tomu dodáva ďalší punc výnimočnosti.
Aj Bahamontes a Quintana
Z minulosti je známych niekoľko prípadov, keď sláva a uznanie cyklistom prerástli v tvorbu ich podobizní. V Tolede má sochu legendárny španielsky vrchár Federico Bahamontes, v Kolumbii zasa Nairo Quintana a na vrchole flámskeho kopca Taaienberg sa zase nachádzajú bronzové nohy niekdajšieho skvelého belgického klasikára Toma Boonena.
„Momentálne Pogačar oddychuje po skvelej sezóne, aby nabral sily do tej ďalšej. Ak bude rovnako dominantná ako tá predchádzajúca, možno sa dočkáme vyrovnania rekordu piatich celkových triumfov na Tour de France v podaní Eddyho Merckxa, Bernarda Hinaulta, Miguela Induraina a Jacquesa Anquetila a tiež vyrovnanie Petra Sagana a jeho troch titulov majstra sveta v neprerušenej sérii,“ napísal špecializovaný web CyclingNews.