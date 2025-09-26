Pogačar a Ferrandová-Prevotová sú favoriti na svetové tituly v náročných pretekoch v Kigali

Slovinec Tadej Pogačar a Francúzka Pauline Ferrandová-Prevotová sú hlavnými favoritmi na víťazstvá v cestných pretekoch na majstrovstvách sveta v cyklistike, ktoré počas víkendu vyvrcholia v rwandskom Kigali.
Obaja sú súčasnými šampiónmi Tour de France a očakáva sa, že im bude vyhovovať náročná trasa v nadmorskej výške 1500 metrov a množstvom krátkych, no strmých stúpaní. Muži absolvujú v nedeľu extrémne dlhú trať dlhú 267,5 km s 33 stúpaniami rozdelenými do 15 okruhov a jedným dlhším, náročnejším okruhom s pridaným štrkovým stúpaním.
Pogačar vyzdvihol vplyv vlhkosti a nadmorskej výšky: „Sme tu dosť vysoko a cítiť to, najmä na bicykli. Kvalita vzduchu v meste tiež nie je najlepšia.“
Slovinec priznal, že ho minulý týždeň na 42 km časovke predbehol Remco Evenepoel, čo ho motivuje, no zároveň vyjadril neistotu ohľadom svojej formy: „Nenašiel som rytmus ani nohy, ale teraz sa cítim pripravený.“
Evenepoel, ktorý získal v roku 2024 zlaté medaily na olympiáde v časovke aj v cestných pretekoch, by sa stal prvým jazdcom, ktorý by v rovnakom roku získal oba svetové tituly.
Trasa obsahuje aj štrkové stúpanie, ktoré pripomína belgické klasiky. Britský olympijský šampión v horskej cyklistike Tom Pidcock vyhlásil, že trasa vyhovuje Pogačarovi, ktorý dvakrát vyhral Okolo Flámska, zatiaľ čo Evenepoel sa týchto pretekov nikdy nezúčastnil.
Ferrandová-Prevotová vstúpi do sobotňajších 167 km ženských pretekov vo výbornej fyzickej a mentálnej forme. „Cítim sa veľmi dobre, na rozdiel od olympiády, kde som bola po pretekoch unavená. Pokračujem v dobrej forme,“ povedala 33-ročná Francúzka, ktorá absolvovala trojtýždňový tréningový kemp vo vysokých nadmorských výškach.
„Trasa je neustále do kopca a z kopca. Čakala som, že bude náročnejšia, ale vyhovuje mi,“ dodala.
Majstrovstvá sveta sa konajú prvýkrát v Afrike, pričom Kigali ponúka široké cesty s kvalitným povrchom. Víťazi získajú dúhový dres, ktorý nosia počas nasledujúceho roka. Časovku žien ovládla Švajčiarka Marlen Reusserová a Austrália triumfovala v zmiešanej tímovej štafete v stredu.
V kategórii do 23 rokov brala dvakrát striebro Slovenka Viktória Chladoňová.