Podviedol manželku s jej najlepšou kamarátkou. Vzťah populárneho páru sa rúca ako domček z karát - FOTO

Austrálsky športovec Lachie Neale odletel do Perthu, kde sa zrejme stretol so svojou manželkou Jules a ich dvoma deťmi – štvorročnou Piper a jednoročným Freddiem.
Tridsaťdvaročný hráč tímu Brisbane Lions, ktorý súťaží v austrálskom futbale, podľa prítomných novinárov nemal v hlavnom meste Západnej Austrálie snubný prsteň a bol oblečený ležérne.
Celá kauza hviezdneho páru sa stala pred niekoľkými týždňami, keď vysvitlo, že svoju manželku podviedol s jej najlepšou kamarátkou. Následne sa verejne ospravedlnil.
Dom na predaj
Ich románik obaja skrývali, no napokon pravda vyplávala na povrch. Neale priznal, že sklamal svoju rodinu a všetko mu je veľmi ľúto.
Jules sa s deťmi vrátila do svojho rodného mesta. S manželom sa spoznala pred desiatimi rokmi. Zosobášili sa v roku 2018. Ich rodinný dom v luxusnej štvrti, ktorý kúpili v roku 2022 za 2,43 milióna dolárov, je teraz na predaj za vyše tri milióny.
Nealeovi sa končí zmluva s Lions po aktuálnej sezóne a množia sa špekulácie o tom, či sa dvojnásobný držiteľ Brownlowovej medaily presťahuje do Perthu, aby bol bližšie k svojim deťom.
Jeho tréner Chris Fagan objasnil budúcnosť športovca. „Dúfam, že zostane, ale je to neobmedzený voľný hráč,“ povedal podľa webu skynews.com.au.
„Pravdepodobne potrebuje ďalších šesť alebo sedem mesiacov, aby zistil, aký bude ďalší správny krok. Ako hovorím, dúfam, že zostane a bude hrať s nami. Ale ak sa rozhodne vrátiť do Perthu, pretože potrebuje byť bližšie k svojim deťom, urobí to s naším požehnaním. Nebudeme tu nikoho držať nasilu. Budeme sa jednoducho riadiť tým, ako sa to celé vyvinie,“ doplnil Fagan.