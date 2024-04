Podujatia pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do EÚ budú stáť 624-tisíc eur. Prostriedky by mali pochádzať zo štátneho rozpočtu 

Na podujatia pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenska do Európskej únie (EÚ) bude smerovať temer 624-tisíc eur. Vyplýva to z Návrhu organizačného a finančného zabezpečenia podujatí k 20. výročiu členstva Slovenskej republiky v Európskej únii, ktorý na svojom stredajšom rokovaní schválila vláda.

Prostriedky by mali pochádzať zo štátneho rozpočtu SR. Od Úradu vlády SR by malo ísť 168-tisíc eur, z Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí čosi vyše 19-tisíc eur. Ostatné financie by mali pochádzať z Ministerstva kultúry SR.

Medzinárodná konferencia

Zorganizovaná by mala byť medzinárodná konferencia o budúcnosti EÚ, Slovenska v Únii, ale aj o európskom kontexte udržania a rozvoja slovenského hospodárstva. Konferencia by sa mala uskutočniť 2. mája.

„Jej nosnou témou budú výzvy, pred ktorými stojí Európska únia a jej členské štáty, vrátane Slovenskej republiky v nadchádzajúcich rokoch, ako aj na európsky kontext udržania a rozvoja slovenského hospodárstva,“ píše sa v materiáli. Podujatie by malo byť organizované v spolupráci rezortov diplomacie a hospodárstva.

Podujatie ako slávnostný galavečer

Pripravuje sa aj slávnostná pripomienka 20. výročia slovenského členstva v EÚ, ktorá by sa mala konať 1. mája 2024. „Podujatie je koncipované ako slávnostný galavečer spojený s odovzdaním štátnych vyznamenaní – Ceny Alexandra Dubčeka – vybraným osobnostiam. Ambíciou je pomocou umenia predstaviť Slovensko ako modernú krajinu so svojou históriou, osobitými tradíciami a kultúrou, ktorá nás spoľahlivo reprezentuje na celom svete,“ približuje predložený materiál.