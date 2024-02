Podpora pre školy, seniorov či kultúru. Zákazníci rozhodli, ako Tesco rozdelí 170-tisíc eur

Slováci dlhodobo najviac podporujú projekty, ktoré sa týkajú vzdelávania škôlkarov a školáčikov, kvality života v domovoch seniorov a kultúry. Práve týmto lokálnym projektom zákazníci Tesca od 15. januára do 11. februára 2024 darovali najviac hlasov v predajniach Tesco v rámci 14. edície grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame . Vybraným 231 projektom Tesco rozdelí takmer 170-tisíc eur. Zákazníci hlasovaním žetónmi rozhodli o tom, ktorý projekt v ich okolí získa z grantu 1 300 eur, 600 eur alebo 300 eur.

„Autorom projektov darujeme financie na realizáciu ich projektov postupne už od marca tohto roka. Tešíme sa, že na Slovensku v najbližších mesiacoch pribudne ďalších skvelých 231 projektov, ktoré vylepšia život v komunitách. Zákazníci projektom v hlasovaní počas januára a februára odovzdali takmer 2,7 milióna hlasov v podobe žetónov. Celkovo tak zákazníci projektom za 14 edícií grantu dokopy odovzdali rekordných viac ako 42 miliónov hlasov,“ hovorí Michaela Lehotská, CSR manažérka Tesca, a dodáva: „Tesco je už 27 rokov pevnou súčasťou komunít, ktorým pomáha aj formou grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame. Tešíme sa už teraz na jubilejnú 15. edíciu, ktorú spustíme už v polovici tohto roka.“

Celkovo Tesco na podporu komunít v rámci grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame na Slovensku rozdelilo už 2,2 milióna eur medzi viac ako 2 772 projektov naprieč všetkými regiónmi.

Najviac hlasov od zákazníkov v podobe žetónov získali v rámci 14. edície grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame projekty z oblasti vzdelávania pre školákov (MŠ, ZŠ), pre domovy sociálnych služieb (DSS) a z oblasti kultúry.

Najviac ľudí sa do hlasovania zapojilo v predajniach Tesco v Ružomberku, Galante, Šali, Exprese v Banskej Bystrici (Strieborné nám.), Exprese v Bratislave (Americké nám.) a v Trsticiach.

Grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame podporuje rozličné verejnoprospešné iniciatívy z oblasti zdravia, športu, vzdelávania či kultúry. Môže ísť napríklad o vybudovanie detského ihriska či cyklotrasy, vytvorenie športovej aktivity pre škôlkarov alebo seniorov, bezpečnejšie fungovanie centra voľného času, postavenie hmyzieho hotela i ochranu včiel.

Školy, škôlky, samosprávy, centrá voľného času, útulky, občianske združenia či neziskové organizácie mohli nápady do 14. edície grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame prihlasovať online cez webstránku programu v októbri a novembri minulého roka. Do 14. edície autori prihlásili až 448 projektov. Z nich nezávislá odborná porota zložená zo zástupcov Tesca a Nadácie Pontis vybrala 231 najlepších projektov, ktoré si podľa hlasovania zákazníkov rozdelia takmer 170-tisíc eur z grantového programu Tesca.

Spolu s množstvom iných projektov sa za 13 edícií programu Vy rozhodujete, my pomáhame podarilo:

zrealizovať 109 kultúrnych podujatí

zrekonštruovať takmer 70 ihrísk

zorganizovať približne 213 vzdelávacích aktivít

skrášliť 168 verejných záhrad a parkov

uskutočniť 16 detských táborov

podporiť 38 aktivít na pomoc útulkom pre zvieratá

Víťazné projekty z doterajších edícií sú dostupné na webstránke grantového programu

Zdroj: Tesco, SR

