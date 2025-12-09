Brusel sprísni kontroly pri dovoze poľnohospodárskych produktov. Chce si udobriť farmárov pred uzavretím dohody s Mercosurom

Podľa Európskej komisie (EK) sa audity v krajinách mimo EÚ v priebehu nasledujúcich dvoch rokov zvýšia o 50 percent s cieľom zabezpečiť, aby produkty vstupujúce na trh Únie spĺňali jej normy.
Európska únia (EÚ) v utorok oznámila, že sprísni kontroly poľnohospodárskych dovozov, pravdepodobne aby zmiernila obavy domácich farmárov z pripravovanej obchodnej dohody so združením latinskoamerických štátov Mercosur.

Podľa Európskej komisie (EK) sa audity v krajinách mimo EÚ v priebehu nasledujúcich dvoch rokov zvýšia o 50 percent s cieľom zabezpečiť, aby produkty vstupujúce na trh Únie spĺňali jej normy.

O 33 percent sa podľa Komisie zvýšia aj kontroly na hraniciach pri vstupe do EÚ a zároveň bude vytvorená pracovná skupina na zefektívnenie dovozných kontrol. „EÚ musí zabezpečiť, aby každý živočíšny, rastlinný či potravinový produkt prichádzajúci z iných krajín spĺňal naše prísne zdravotné a bezpečnostné štandardy,“ uviedol eurokomisár pre zdravie Olivér Várhelyi.

Várhelyi zdôraznil, že opatrenia nesúvisia priamo s dohodou s krajinami Mercosuru, ale pomôžu pri jej „uplatňovaní a implementácii“. Komisia dúfa, že členské štáty schvália dohodu do 20. decembra, napriek odporu Francúzska.

Dohoda má vytvoriť zónu voľného obchodu so 700 miliónmi zákazníkov, čím by vznikla najväčšia oblasť voľného obchodu na svete. Brusel ju označuje za kľúčový pilier snahy o otváranie nových trhov v čase amerických ciel. Európski farmári, najmä vo Francúzsku, však vyjadrujú obavy, že by ich lacnejšie produkty z Brazílie a ďalších latinskoamerických krajín mohli cenovo podraziť.

