Podoľak: Ukrajina potrebuje viac zbraní s dlhým dostrelom a menej úvah o úniku spravodajských informácií

Ukrajina potrebuje viac zbraní s dlhým dostrelom a menej úvah o úniku spravodajských informácií. Vyjadril sa tak Mychajlo Podoľak, poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Je to v čase, keď západní spojenci Kyjeva diskutujú o úniku prísne tajných amerických spravodajských dokumentov. Podľa Podoľaka by sa miesto toho mali sústrediť na dodávky zbraní Ukrajine. Informuje o tom portál news.sky.com.

„Ak by sme mali čas, mohli by sme pozorovať rozpad Ruskej federácie a to, ako sa jej ‚elity‘ navzájom požierajú. Ale čas nemáme, keďže naši ľudia zomierajú,“ napísal poradca ukrajinského prezidenta na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.

„Potrebujeme menej úvah o ‚únikoch‘ a viac zbraní s dlhým dostrelom, aby sme poriadne ukončili vojnu a donútili Ruskú federáciu čeliť realite,“ dodal.