Podnikateľ chcel od štátu vylákať 75 miliónov eur, prokurátor ho obžaloval

Vyplýva to z informácií, ktoré poskytol hovorca trenčianskej krajskej prokuratúry Marián Sipavý.
Prokurátor Krajskej prokuratúry Trenčín podal koncom augusta na Špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu na podnikateľa Sergeja S. pre zločin podvodu v štádiu pokusu. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytol hovorca trenčianskej krajskej prokuratúry Marián Sipavý.

„S. S. prostredníctvom spriaznených osôb konajúcich v mene obchodnej spoločnosti vykonal celý rad úkonov s cieľom vylákať finančné prostriedky vo výške viac ako 75 miliónov eur prostredníctvom žaloby proti Slovenskej republike,“ povedal hovorca.

Dotyčný podľa neho zabezpečil vyhotovenie antedatovaných zmlúv s ruskou obchodnou spoločnosťou, ktoré boli spolu s ďalšími antedatovanými dokumentmi podkladom pre vypracovanie znaleckého posudku k údajnému ušlému zisku spoločnosti.

