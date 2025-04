Podľa Trumpa Harvardova univerzita učí nenávisť a hlúposť

Americký prezident Donald Trump ešte pritvrdil v spore o financovaní prestížnej americkej Harvardovej univerzity, ktorá sa stala ústredným bodom jeho vojny proti elitným vzdelávacím inštitúciám.

„Harvard už nemožno považovať za dôstojné miesto vzdelávania a nemal by byť zaradený do žiadneho zoznamu najlepších univerzít alebo vysokých škôl na svete. Harvard je VTIP, učí nenávisť a hlúposť a nemal by už dostávať federálne financie,“ napísal v stredu Trump na svojej platforme Truth Social.

Trump v utorok pohrozil, že univerzite odoberie štatút neziskovej vzdelávacej inštitúcie oslobodenej od daní, pričom predtým jej v rámci federálneho financovania zmrazil 2,2 miliardy dolárov. Trump žiada, aby univerzita zmenila spôsob svojho fungovania vrátane spôsobu výberu študentov a postupov prijímania zamestnancov a aby sa podrobila „auditu“ svojich akademických programov a katedier. Prezident Harvardovej univerzity Alan Garber v utorok vyhlásil, že škola nebude „vyjednávať o svojej nezávislosti alebo ústavných právach“.

Americký prezident a jeho administratíva odôvodňujú svoju nátlakovú kampaň na univerzity ako reakciu na to, čo označujú za nekontrolovaný antisemitizmus a podporu palestínskej ozbrojenej skupiny Hamas. Obvinenia z antisemitizmu sú založené na protestoch proti izraelskej vojne v Pásme Gaze, ktoré sa vlani uskutočnili v univerzitných kampusoch.