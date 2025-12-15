Podľa nemeckého kancelára sú berlínske rokovania o Ukrajine šancou na skutočný mierový proces

Nemecký kancelárFriedrich Merz v pondelok uviedol, že rokovania medzi americkou a ukrajinskou delegáciou v Berlíne vytvorili „šancu na skutočný mierový proces“, a zároveň ocenil Spojené štáty za ponuku „významných“ bezpečnostných záruk.
„Teraz máme šancu na skutočný mierový proces,“ povedal Merz na tlačovej konferencii po boku ukrajinského prezidentaVolodymyra Zelenského. Dodal, že akékoľvek prímerie musí byť „zabezpečené podstatnými právnymi a materiálnymi bezpečnostnými zárukami zo strany Spojených štátov a Európy, ktoré USA predložili tu v Berlíne“.
„Je to skutočne pozoruhodné. Je to veľmi dôležitý krok vpred, ktorý veľmi vítam,“ uviedol nemecký kancelár.
Ukrajinská delegácia vidí skutočný pokrok v berlínskych rokovaniach medzi Zelenským a americkými vyjednávačmi
Merz tiež potvrdil, že na večernom samite európskych lídrov z Veľkej Británie, Francúzska, Talianska, Poľska a Fínska, ako aj šéfov Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a Európskej únie (EÚ) s prezidentom Zelenským sa zúčastnia aj vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner.
Americkí predstavitelia označili berlínské rokovania za pozitívne a uviedli, že prezident Trump má ešte v pondelok telefonovať ukrajinskému lídrovi a európskym partnerom, aby posunul dohodu vpred.