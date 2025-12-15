Podľa nemeckého kancelára sú berlínske rokovania o Ukrajine šancou na skutočný mierový proces

Americkí predstavitelia označili berlínske rokovania za pozitívne a uviedli, že prezident Trump má ešte v pondelok telefonovať ukrajinskému lídrovi a európskym partnerom, aby posunul dohodu vpred.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Germany Russia Ukraine War
Nemecký kancelár Friedrich Merz (vľavo) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas berlínskych rokovaní 15. decembra 2025. Foto: AP Photo/Markus Schreiber, Pool
Nemecko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Nemecko

Nemecký kancelárFriedrich Merz v pondelok uviedol, že rokovania medzi americkou a ukrajinskou delegáciou v Berlíne vytvorili „šancu na skutočný mierový proces“, a zároveň ocenil Spojené štáty za ponuku „významných“ bezpečnostných záruk.

„Teraz máme šancu na skutočný mierový proces,“ povedal Merz na tlačovej konferencii po boku ukrajinského prezidentaVolodymyra Zelenského. Dodal, že akékoľvek prímerie musí byť „zabezpečené podstatnými právnymi a materiálnymi bezpečnostnými zárukami zo strany Spojených štátov a Európy, ktoré USA predložili tu v Berlíne“.

„Je to skutočne pozoruhodné. Je to veľmi dôležitý krok vpred, ktorý veľmi vítam,“ uviedol nemecký kancelár.

Merz tiež potvrdil, že na večernom samite európskych lídrov z Veľkej Británie, Francúzska, Talianska, Poľska a Fínska, ako aj šéfov Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) a Európskej únie (EÚ) s prezidentom Zelenským sa zúčastnia aj vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Jared Kushner.

Americkí predstavitelia označili berlínské rokovania za pozitívne a uviedli, že prezident Trump má ešte v pondelok telefonovať ukrajinskému lídrovi a európskym partnerom, aby posunul dohodu vpred.

Viac k osobe: Donald TrumpFriedrich MerzJared KushnerSteve WitkoffVolodymyr Zelenskyj
Firmy a inštitúcie: EU Európska úniaNATO Organizácia Severoatlantickej zmluvy
Okruhy tém: Mierové rokovania o Ukrajine Vojna na Ukrajine
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk