Podľa Matoviča mala prezidentka odvolať Šimka skôr, ihneď po zverejnení jeho názoru  

Prezidentka Zuzana Čaputová mala podľa lídra OĽaNO a priatelia Igora Matoviča odobrať poverenie Ivanovi Šimkovi ihneď na druhý deň po zverejnení jeho názoru o nutnosti podriadenia polície politike. Dodal, že ak prezidentka nechcela konať, predseda úradníckej vlády Ľudovít Ódor mal dať návrh hlave štátu na zbavenie Šimka poverenia viesť ministerstvo vnútra.

„(Šimko, pozn. SITA) bol na začiatku hrdý na to, čo napísal, potom to zbabelo prezentoval ako súkromnú literárnu činnosť a po šestnástich dňoch, keď padol zrejme na hlavu z hrušky, tak konečne sa mu to upratalo a povedal, že to bola hlúposť a policajtom sa ospravedlnil,“ uviedol Matovič na dnešnej tlačovej besede.

Líder hnutia OĽaNO a priatelia dodal, že Šimko vraj mal snahu získať informácie o niektorých vyšetrovaných prípadoch. Zároveň sa pýta prezidentky Čaputovej a premiéra Ódora, čo v skutočnosti bolo za odvolaním Šimka z funkcie šéfa rezortu vnútra.

„Aké informácie chcel získať, z akých vyšetrovacích spisov? Túto kauzu nemôžete uzavrieť tým, že budete mlčať,“ vyzval Matovič.

Viera Leščáková zo strany Za Ľudí uviedla, že Šimko nemal byť nikdy do funkcie vymenovaný, keďže na to nemal predispozície.

„Mnoho starších policajtov mi vravelo, že voči vlastnému rezortu bol nepriateľský aj v minulosti,“ povedala.