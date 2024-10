Počty hostí v hoteloch potvrdili v auguste najlepšiu prázdninovú sezónu od pandémie, k historickému rekordu chýbalo len málo

Prázdniny priniesli ubytovateľom na Slovensku historicky druhú najlepšiu mesačnú návštevnosť. V hoteloch a penziónoch sa počas augusta ubytovalo takmer 744-tisíc hostí, viac návštevníkov ubytovatelia dosiahli v histórii len raz, a to v auguste pred covidom v roku 2019. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

V hoteloch, penziónoch a ďalších ubytovacích zariadeniach na Slovensku strávilo v auguste aspoň jednu noc 744-tisíc hostí, čo bolo o 5,2 % viac než v rovnakom období minulého roka.

Najúspešnejší mesiac

K dosiahnutiu návštevnosti augusta historicky najúspešnejšieho roka 2019 chýbalo ubytovateľom už len 6 % (49-tisíc) návštevníkov. Hostia strávili počas augusta v zariadeniach cestovného ruchu vyše 2,1-milióna nocí s priemernou dobou pobytu 2,8 noci.

„August je pre cestovný ruch dlhodobo najúspešnejším mesiacom roka s najvyšším počtom ubytovaných, aktuálny počet hostí v hoteloch a penziónoch dosiahol historicky druhú najvyššiu hodnotu. Posledné štyri roky boli aj letné počty ubytovaných ovplyvnené pandémiou, v tomto roku boli prázdniny úspešné. Počet ubytovaných za dva prázdninové mesiace prekonal 1,4 milióna hostí, viac ich bolo len raz v histórii, v lete 2019,“ konštatovali štatistici.

Stúpol počet domácich návštevníkov

Takmer dve tretiny ubytovaných počas augusta, teda 467-tisíc osôb, tvorili domáci návštevníci. Ich celkový počet medziročne stúpol o takmer 8 % a dosiahnuté hodnoty boli porovnateľné s turisticky úspešným predcovidovým rokom 2019.

Zahraničná návštevnosť v medziročnom porovnaní vzrástla len minimálne (1,2 %) a dosiahla 277-tisíc ubytovaných. Počty hostí spoza hraníc tak v auguste naďalej zaostávali za číslami z roka 2019 výraznejšie, a to až o 15 %.

Prvenstvo si držal Žilinský kraj

Ako informoval analytik 365.bank Tomáš Boháček, Žilinský kraj aj naďalej držal prvenstvo a prilákal najviac hostí vďaka kombinácii aquaparkov, kúpalísk a možnostiam turistiky.

Ďalšie obľúbené regióny boli Bratislavský, Prešovský a Banskobystrický kraj. V súhrne za doterajší priebeh roku 2024, chýbalo ešte 7 % návštevníkov na dosiahnutie úrovní z roku 2019. Najviac sa k rekordným číslam z roku 2019 priblížili Žilinský a Košický kraj.

„Ubytovateľom sa v súlade s očakávaniami darí naväzovať na pozitívne trendy spred obdobia pandémie. Očakávame, že zníženie DPH na ubytovanie sa čiastočne prejaví aj v cenách domácich pobytov, čo by malo zároveň znížiť zaostávanie zahraničných návštevníkov. Na druhej strane, počet domácich hostí môže byť obmedzenejší vzhľadom na úsporné opatrenia, pri ktorých bude mať väčšina ľudí vyššie životné náklady. Pre zahraničie, by sme mali byť však cenovo atraktívny. Počas jesenných mesiacov očakávame štandardne sezónne nižšie čísla a pozitívny trend návštevnosti by sa mal znovu obnoviť s príchodom zimy, ktorá najmä v našich najväčších lyžiarskych strediskách, má začať už na konci novembra. Vyhliadky pre návštevnosť v skorých odhadoch pred zimnou sezónou sú o 4 % vyššie ako v minulom roku a tržby ubytovateľov by mohli stúpnuť o viac ako 8 %. Samozrejme, počasie bude opäť zohrávať kľúčovú úlohu,“ skonštatoval Boháček.