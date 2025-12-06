Pochettino chce byť ako Zázrak na ľade v roku 1980. Tréner Američanov chce správnych hráčov

Mauricio Pochettino sa chce inšpirovať „Zázrakom na ľade“ amerických hokejistov na ZOH 1980.
Žreb MS 2026 vo futbale
Tréner Američanov Mauricio Pochettino počas žrebu základných skupín na majstrovstvá sveta vo futbale 2026 v USA. Foto: SITA*/AP
Ak Slováci postúpia z baráže na záverečný turnaj majstrovstiev sveta vo futbale v USA, jedným z ich súperov v základnej D-skupine bude aj domáci výber Spojených štátov amerických.

A hoci niektorí experti predpovedajú Američanom dlhú spanilú jazdu turnajom, ich tréner Mauricio Pochettino sa zatiaľ nedíva ďalej ako po skupinové boje.

Namiesto toho plánuje svoj tím pred otváracím zápasom 12. júna v Los Angeles proti Paraguaju motivovať mottom, že každý zápas v skupine bude ako finále majstrovstiev sveta.

Nie sme Argentína

„Ak ste Argentína a ste úradujúci majster sveta, potom sa môžete pozerať na turnaj tak, že základné skupiny sú len príprava na vyraďovaciu časť. My si to však nemôžeme dovoliť. My sme USA a naša mentalita nám nesmie dovoliť pozerať sa ďalej ako po prvý náš zápas. Chcem od hráčov, aby si oslovili myslenie, že najdôležitejší zápas je stále ten najbližší a nič ďalšie akoby v tejto chvíli neexistuje,“ uviedol Mauricio Pochettino.

Hrali s Paraguajom aj Austráliou

Jeho zverenci vstúpia do turnaja povzbudení vedomím, že nedávno dosiahli víťazstvá nad dvoma súpermi zo základnej skupiny na MS 2026.

Minulý mesiac Američania zdolali Paraguajčanov 2:1 a v októbri si rovnakým rozdielom poradili s Austrálčanmi. Oba góly proti Austrálii strelil útočník Coventry City Haji Wright, proti Paraguaju boli strelecky úspešní Giovanni Reyna z Borussie Mönchengladbach a Folarin Balogun z Monaca.

Výhoda pre obe strany

Tréner Pochettino však nechce preceňovať význam týchto víťazstiev.

„Je to fajn, že máme túto skúsenosť. Stále nás však čaká viac ako šesť mesiacov prípravy na majstrovstvá sveta a veľa vecí sa môže zmeniť. Rovnako ako my máme skúsenosť s nimi, aj oni ju majú s nami. Čiže hovoriť o výhode či nevýhode je relatívne,“ doplnil Pochettino.

Strhujúci príbeh

Päťdesiattriročný Argentínčan v službách amerického národného tímu povedal ešte jednu zaujímavosť. Chcel by sa so svojimi zverencami inšpirovať filmom „Zázrak“ z roku 2004, ktorý zachytil strhujúci príbeh amerického hokejového tímu z roku 1980 zo ZOH v Lake Placid.

Američania tam vtedy s univerzitným výberom „druhotriednych“ hráčov zdolali aj veľký Sovietsky zväz a stali sa olympijskými šampiónmi v hokeji.

Nie najlepších, ale správnych

Pochettino sa bude snažiť zostaviť tím pre majstrovstvá sveta s využitím filozofie trénera Herba Brooksa z roku 1980, ktorý vo filme povedal: „Nepotrebujeme najlepších hráčov, potrebujeme tých správnych hráčov.“

„Chcem správnych hráčov, aby sme vybudovali silný tím s možnosťou bojovať s akýmkoľvek súperom na svete,“ povedal Pochettino.

