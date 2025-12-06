Diplomat Ancelotti po žrebe MS 2026: Maroko je veľmi dobré a Škótsko solídne

Brazília je jediná krajina v histórii futbalu, ktorá získala päťkrát titul majstra sveta. K favoritom na vysoké umiestnenie bude patriť aj na najbližšom šampionáte v USA, Kanade a Mexiku.
Po piatkovom žrebe vo Washingtone je isté, že v základnej C-skupine si Brazílčania zmerajú sily s Maročanmi, Škótmi a tiež futbalovým „trpaslíkom“ z karibskej oblasti Haiti.
Nič jednoduché
„Maroko bolo na predchádzajúcich MS v Katare veľmi dobré. Škótsko je veľmi solídny tím. Nič jednoduché nás nečaká, ale pokúsime sa vyhrať základnú skupinu,“ uviedol Ancelotti.
Faktom je, že Maroku patrí 11. priečka v rebríčku FIFA a na MS 2022 v Katare šokujúco postúpilo do semifinále vyradením Španielska a Portugalska. Brazília je v rebríčku FIFA piata a na MS 2022 stroskotala vo štvrťfinále na Chorvátsku po penaltovom rozstrele.
Brazília od MS 2022 vymenila už troch trénerov a v tomto roku v marci utrpela v kvalifikácii MS 2026 od Argentíny zdrvujúcu prehru 1:4. Práve po tejto prehre prevzal reprezentačné kormidlo 66-ročný Talian Ancelotti.
Pozoruhodný je aj fakt, že na MS 1998 hrala Brazília v základnej skupine rovnako proti Škótsku a Maroku. Oba zápasy „kanárici“ vyhrali, nad Škótmi 2:1 a nad Maročanmi 3:0. Vtedy sa futbalisti z krajiny samby a kávy prebojovali až do finále, kde podľahli Francúzsku 0:3.
Ronaldinhov hetrik
„O šesť rokov neskôr odohrali Brazílčania historický priateľský zápas v Port-au-Prince proti domácemu výberu Haiti. Zvíťazili 6:0 a tri góly vtedy strelil legendárny Ronaldinho,“ napísal portál AFP.
Škóti dlho čakali
Brazília sa proti Maroku predstaví 13. júna. O šesť dní neskôr nastúpi proti Haiti a skupinovú fázu zakončia Ancelottiho zverenci 24. júna proti Škótsku. Futbalisti z Britských ostrovov sa predstavia na MS prvýkrát od roku 1998.
„Veľmi dlho sme čakali na žreb na majstrovstvách sveta, v ktorom by figurovalo aj Škótsko. Skupina so súpermi z troch rôznych kontinentov je náročná. Futbalová mágia Brazílie je každému dostatočne známa. Maroko má za sebou skvelé obdobie a Haiti bude chcieť vyťažiť z eufórie, že sa dostalo na svetový šampionát,“ vravel tréner Škótska Steve Clarke podľa webu BBC Sport.