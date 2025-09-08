Počet žiadostí o azyl sa v EÚ v prvej polovici roka výrazne znížil

Počet žiadostí o azyl sa v Európskej únii v prvej polovici tohto roka znížil o 23 percent. Hlavným dôvodom bol výrazný pokles počtu Sýrčanov hľadajúcich ochranu. Informovala o tom v pondelok Agentúra Európskej únie pre azyl (EUAA).
Najviac žiadateľov prišlo do Francúzska
Podľa údajov EUAA podali Sýrčania v 27 členských krajinách EÚ a vo Švajčiarsku a Nórsku približne 25-tisíc žiadostí, čo predstavuje medziročný pokles o 66 percent. Najviac žiadateľov o azyl prišlo v prvej polovici tohto roka do Francúzska a Španielska. Únia, Švajčiarsko a Nórsko prijali za január až jún 399-tisíc žiadostí o azyl, pričom 49-tisíc z nich podali Venezuelčania.
EÚ chce zvýšiť počet deportácií
Pokles žiadostí o azyl je pre Brusel dobrou správou, keďže nespokojnosť verejnosti s migráciou prispela k volebným úspechom krajnej pravice v niekoľkých členských štátoch EÚ. Začiatkom tohto roka Európska komisia predstavila plány, ktoré majú uľahčiť odmietanie žiadateľov o azyl a zvýšiť počet deportácií.