Počet prvožiadateľov o azyl v krajinách EÚ v novembri minulého roka klesol o 26 percent

O azyl v krajinách EÚ v novembri požiadalo 54 825 ľudí. Išlo o pokles o 26 % v porovnaní s počtom žiadostí v novembri 2024, ktorých bolo 74 495 a o 12-percentný pokles oproti októbru, v ktorom o medzinárodnú ochranu v EÚ žiadalo 62 375 ľudí. Informoval o tom v utorok štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Krajiny EÚ zároveň evidovali vlani v novembri 11 455 opakovaných žiadostí o azyl. Oproti novembru 2024 je to nárast o 62 percent, ale v porovnaní s októbrom minulého roka ide o 23-percentný pokles.
Najväčšiu skupinu prvožiadateľov o azyl v Európskej únii tvorili Venezuelčania (8 060). Za nimi nasledovali občania Afganistanu (5 125), Bangladéša (3 585) a Sýrie (2 365).
Najviac ľudí o azyl v novembri požiadalo v Taliansku (12 195), Španielsku (11 875), vo Francúzsku (8 845) a Nemecku (8 740). Najviac detí bez sprievodu v novembri požiadalo o azyl v Holandsku (375), Nemecku (265), v Grécku (185), Španielsku (155) a Belgicku (95).