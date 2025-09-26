Ministerstvo vnútra otvorilo v Bratislave informačno-poradenské pracovisko – VIDEO

Sídli v priestoroch klientskeho centra Okresného úradu Bratislava na Tomášikovej ulici.
Ministerstvo vnútra SR (MV SR) v piatok otvorilo v Bratislave informačno-poradenské pracovisko. Ako uviedol hovorca MV SR Matej Neumann, nové pracovisko sídli v priestoroch klientskeho centra Okresného úradu Bratislava na Tomášikovej ulici.

Komunikácia s verejnosťou

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok pri otvorení uviedol, že MV SR sa snaží komunikovať s verejnosťou otvorene o svojej širokej agende, súčasťou ktorej okrem bezpečnostných zborov je aj rozsiahly civilnosprávny úsek či krízové riadenie a civilná ochrana.

Zámer, prečo sme pristúpili k vytvoreniu takéhoto bodu, vychádzal z dobrých skúseností napríklad policajných preventistov či pedagógov rezortu komunikovať v otvorenom priestore, vzdelávať a poskytovať informácie nie v akademických podmienkach, čiže v triedach, ale priamo tam, kde sa pracuje, kde prichádzajú ľudia, kde sa riešia životné situácie, akým je aj toto najväčšie a najnavštevovanejšie klientske centrum na Slovensku,“ spresnil minister.

Náborové kampane

Ako dodal, informačno-poradenské pracovisko bude okrem iného slúžiť na podporu stabilizácie personálnych stanov v polícii či u hasičov. V tejto súvislosti spomenul úspešnú náborovú kampaň Staň sa policajtom.

Od začiatku roka 2025 evidujeme viac ako 6-tisíc doručených žiadostí o prijatie do služobného pomeru príslušníka Policajného zboru (PZ) SR, čo je už teraz viac ako za celý minulý rok, kedy sme dostali 4 531 žiadostí. Aktuálne prebieha prijímacie konanie v 2544 prípadoch,“ doplnil Šutaj Eštok.

Zároveň poďakoval zamestnancom ministerstva za prípravu nedávneho podujatia Dni MV SR 2025, ktoré navštívilo takmer 40-tisíc osôb, z toho podľa neho veľa žiakov, študentov a rodín s deťmi, z ktorých mnohí možno začali uvažovať o vstupe do polície, k hasičom či k záchranárom. Minister vnútra poznamenal, že sa darí zvrátiť dlhoročný trend odchodu policajtov, pričom aktuálne je v zbore o 500 policajtov viac ako na začiatku roku.

Prednášky či workshopy

Okrem náborových kampaní budú v novom centre prebiehať prednášky, workshopy a školenia, osvetové aktivity zamerané na bezpečnosť, prevenciu, informačné služby súvisiace s aktuálnymi témami rezortu.

Chceme v tejto súvislosti využiť náš systém spolupráce so školami, aby si deti a študenti mohli napríklad vyskúšať, ako prebieha prijímacie konanie do polície, čiže psychotesty, fyzické previerky, ako aj simulácie zásahov,“ skonštatoval minister. Prezidentka PZ Jana Maškarová doplnila, že priama a otvorená komunikácia s občanmi je tým najlepším spôsobom, ako ľuďom priblížiť prácu polície. Dokážu tak osloviť najviac nových uchádzačov o prácu v PZ.

Chceme, aby občan cítil, že nie sme len ochrancovia, ale vieme aj poradiť a vysvetliť,“ dodala s tým, že len v prvom polroku vykonala polícia vyše tisíc preventívnych aktivít a ďalších 600 pripravuje. Budú orientované na aktuálne témy podvodov na senioroch, problémy kyberšikany či týrania zvierat.

Minister nevylučuje aj ďalšie centrá

Program aktivít v novom informačno-poradenskom pracovisku bude prispôsobený rôznym vekovým skupinám – od detí v materských školách, žiakov základných a stredných škôl, až po seniorov a záujemcov z radov širokej verejnosti.

Matej Šutaj Eštok uviedol, že ministerstvo bude o programe informovať prostredníctvom sociálnych sietí, tlačových správ či oficiálnych oznámení. Otvorenie centra v Bratislave je podľa neho pilotným projektom a nie je vylúčené, že podobné centrá vzniknú aj v ostatných krajoch.

