O2 spúšťa kampaň Otázka za milión: Ako odhaliť podvody, pri ktorých hrá hlavnú úlohu AI.

Podvody cez telefón či internet sú čoraz sofistikovanejšie a ich obete už dávno nie sú iba seniori. Mobilný operátor O2 preto spustil edukačnú kampaň Otázka za milión, ktorej cieľom je naučiť ľudí jednoduchý trik, ako sa brániť manipulácii. Tvárami kampane sa stali psychológ Dušan Kešický a moderátor Martin Nikodým, ktorý priblíži tému širokej verejnosti.
Podvodníci využívajú naše emócie
Ako na tlačovej konferencii vysvetlil klinický psychológ a súdny znalec RNDr. Mgr. Dušan Kešický, úspech podvodníkov nezávisí od veku ani vzdelania obete, ale od jej aktuálneho rozpoloženia. „Podvodníci sa nás snažia dostať do stavu emocionálnej destabilizácie – či už vyvolajú strach o blízkeho, alebo pocit eufórie z údajnej výhry. Vždy ide o to, aby sme konali rýchlo a bez rozmýšľania,“ uviedol Kešický. Dodal, že v prostredí plnom digitálnych stimulov sa naša obozretnosť znižuje a ilúzia, že „mne sa to nikdy nestane“, je nebezpečne klamlivá.
Americký vojak, vnuci či prísľuby vysokých ziskov. Podvody na dôchodcoch lámu rekordy – VIDEO
Ako funguje spoofing a blokovanie podvodných hovorov
Na technickú stránku problému nadviazal Slavomír Pšenák, technologický riaditeľ O2. Podľa neho operátori denne zablokujú desiatky tisíc podvodných hovorov. „Za posledné tri mesiace sme spolu s partnermi vyhodnotili a zastavili viac než šesť miliónov spoofingových volaní, teda približne 70-tisíc denne,“ priblížil Pšenák. Upozornil však, že podvodníci svoje techniky neustále zdokonaľujú a dokážu sa vydávať aj za slovenské čísla.
AI klonovanie hlasu a deepfake podvody
Odborný pohľad na umelú inteligenciu poskytol Róbert Móro z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológií (KInIT). Podľa neho už dnes existujú nástroje, ktoré dokážu z niekoľkosekundovej nahrávky naklonovať hlas konkrétnej osoby alebo vytvoriť podvodné texty a obrázky na nerozoznanie od reálnych. „Ľudia majú problém odlíšiť, či ide o skutočný alebo AI generovaný obsah. V prípade reči sa úspešnosť pohybuje len okolo 60 percent,“ upozornil Móro. Aj preto je podľa neho dôležitý tréning a zvyšovanie kritického myslenia.
Otázka za milión ako najjednoduchšia ochrana
Riešenie v podobe edukačnej kampane predstavila Lucia Petrášová, riaditeľka úseku značky a komunikácie O2. Základom je tzv. otázka za milión – bezpečnostná otázka, ktorú pozná iba volajúci a jeho najbližší. „Útočníci môžu imitovať hlas alebo napodobniť štýl komunikácie, ale na dohodnutú otázku odpovedať nedokážu. To je jasný signál, že ide o pokus o podvod,“ vysvetlila Petrášová.
Martin Nikodým ako tvár kampane
Tvárou kampane sa stal moderátor Martin Nikodým, ktorý je spojený s obľúbeným televíznym kvízom. V rámci komunikácie bude divákov sprevádzať najčastejšími typmi podvodov a ukáže im, ako rýchlo rozpoznať manipuláciu. Kampaň sa objaví v online priestore, na sociálnych sieťach a všetky materiály sú sústredené na webe rozpoznai.o2.sk.
Ako sa chrániť pred podvodníkmi
Záver konferencie sa niesol v duchu prevencie. O2 zdôraznilo, že technická ochrana je síce dôležitá, no rozhodujúca zostáva informovanosť ľudí. Pripomínanie rizík, vzdelávanie a praktické tipy môžu podľa odborníkov výrazne zvýšiť šance, že podozrivú situáciu rozpoznáme včas.