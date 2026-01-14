Počet obetí protestov v Iráne dosiahol najmenej 2 571. Ako referuje web Euro News, uviedla to ľudskoprávna organizácia HRANA so sídlom v USA.
Podľa HRANA z 2 571 obetí tvorili 2 403 demonštranti, 147 ľudí napojených na iránsku vládu, 12 detí a deväť civilistov, ktorí sa na protestoch nezúčastnili. Zadržali viac ako 18 100 ľudí. Analytici tvrdia, že ide o najvyšší počet obetí pri protestoch či nepokojoch v Iráne za ostatné desaťročia.
Iránska štátna televízia v utorok prvýkrát oficiálne priznala úmrtia, keď citovala predstaviteľa režimu, podľa ktorého má krajina „veľa mučeníkov“.
Katar varuje pred eskaláciou medzi USA a Iránom. Dôsledky by boli katastrofické
Americký prezident Donald Trump v utorok vyzval Iráncov, aby v protestoch nepoľavili, a odkázal im: „Pomoc je na ceste.“ Jeho vyjadrenia prichádzajú v čase, keď Iránci aj svet čakajú, či bude Washington vojensky reagovať, ak Teherán bude pokračovať v násilnom potláčaní protestov.
Šéf Bieleho domu v utorok večer novinárom povedal, že jeho administratíva čaká na presné údaje o počte zabitých protestujúcich a až potom bude „adekvátne“ konať.
Protesty, ktoré odštartovala prudko rastúca inflácia, sa teraz domáhajú ukončenia vlády duchovenstva pod vedením ajatolláha Alího Chameneího.
Celoplošné vypnutie internetu v Iráne trvá už viac než 132 hodín, uvádza monitorovacia organizácia Netblocks. Aktivisti sa obávajú, že cieľom je zakryť skutočný rozsah zásahov proti demonštrantom. Informuje o tom agentúra AFP.