Počet obetí najsmrteľnejšieho požiaru v Hongkongu za ostatných takmer 80 rokov stúpol na 75

Počet obetí stredajšieho požiaru v rezidenčnom komplexe v Hongkongu stúpol na 75, pričom viac ako 250 ľudí je nezvestných. V nemocnici je 12 ľudí v kritickom stave a 29 vo vážnom stave. Vo štvrtok popoludní sa podarilo úplne uhasiť požiar v štyroch z ôsmich obytných blokov a v ďalších troch mali hasiči situáciu pod kontrolou. Vyše 900 ľudí strávilo v noci na štvrtok v evakuačných centrách.
V susednom komunitnom centre polícia vystavila fotografie obetí, aby ich mohli príbuzní identifikovať.
Úrady začali vyšetrovať príčiny požiaru, ktorý je najsmrteľnejší v Hongkongu za ostatných takmer 80 rokov. Viac životov si vyžiadal požiar v roku 1948, keď zomrelo 138 ľudí.
Hongkonský úrad pre boj proti korupcii oznámil, že začal vyšetrovať rekonštrukčné práce v rezidenčnom komplexe. Polícia ešte predtým zadržala troch mužov pre podozrenie, že na mieste požiaru nechali penové obaly, čo je v rozpore s bezpečnostnými predpismi.
Hongkong, ktorý je čínskym finančným centrom, má jedny z najhustejšie obývaných a najvyšších bytových domov na svete.