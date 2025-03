Počasie na Slovensku sa zmení, prichádza silný vietor a „krvavý“ dážď

Uplynulý týždeň sme si na Slovensku užívali teplé jarné počasie, ktoré prinieslo na viacerých miestach aj rekordy. Prichádza však zmena a v nasledujúcich dňoch nás čaká dážď a meteorológovia na pondelok vydali aj výstrahy prvého aj druhého stupňa pred silným vetrom.

Ako na svojom webe informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), v pondelok bude oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Popoludní sa ojedinele, najmä v západnej polovici územia, vyskytnú dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 16 až 21, na Orave a pod Tatrami bude miestami ojedinele okolo 14 stupňov Celzia.

Výstrahy pred silným vetrom

Na viacerých miestach Slovenska bude aj silno fúkať. Výstraha prvého stupňa je v pondelok vydaná pre okresy Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Nitra, Topoľčany, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica, Trnava, Kežmarok, Poprad a Tvrdošín.

Ojedinele sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 až 85 kilometrov za hodinu a priemernú rýchlosť 45 kilometrov za hodinu.

Výstraha prvého stupňa pred silným vetrom vydaná na pondelok 10. marca 2025. Foto: www.shmu.sk

Silno fúkať bude aj na horách a od 10:00 do 15:00 je vyššie oranžové varovanie druhého stupňa vydané pre vyššie položené oblasti v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín.

Na hrebeňoch Tatier a Nízkych Tatier sa miestami očakáva výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu, t.j. silná až mohutná víchrica.

Žltá výstraha platí v okresoch Dolný Kubín, Martin, Námestovo a Žilina a okrem času od 10:00 do 15:00 aj v okresoch, kde je vtedy vydané oranžové varovanie.

Na horách nad pásmom lesa sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, t.j. až víchrica.

Výstrahy prvého a druhého stupňa pred silným vetrom na horách vydané na pondelok 10. marca 2025. Foto: www.shmu.sk

Saharský piesok a „krvavý“ dážď

Podľa meteorológa Samuela Bacáka, počasie v uplynulých dňoch pripomínalo pozdnú alebo neskorú jar a tak ako minulý rok aj teraz sa nad našim územím vyskytuje saharský prach.

„Ten saharský prach už síce nad našim územím je, ale keďže dôjde oblačnosť, dôjdu aj nejaké zrážky, dá sa očakávať, že do utorkového rána spolu aj s tým dažďom začne padať aj ten saharský prach,“ cituje Bacáka portál noviny.sk.

Zrážky spojené so saharským prachom by sa podľa Bacáka mohli vyskytnúť v pondelok popoludní a podvečer na západnom Slovensku. „Pri spojení dažďa a saharského prachu sa používa aj ľudový termín ‚krvavý‘ dážď, ktorý ale nemá špecifickú farbu a nemusí to byť vyložene červená farba, skôr taká oranžová, žltá,“ priblížil.

Ako predpovedá SHMÚ teploty výrazne v tomto týždni neklesnú, ale bude k nám prúdiť vlhký teplý vzduch, ktorý prinesie zrážky, dážď meteorológovia prakticky počas celého týždňa a na vrcholoch Tatier sa môže vyskytnúť aj sneženie.