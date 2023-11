Počasie na dnes (streda - 8. november): Najvyššia teplota vystúpi na 13 stupňov a niekde bude aj snežiť

V stredu bude na Slovensku premenlivá oblačnosť, vo východnej polovici územia predpoludním oblačno

až zamračené a k večeru sa vyjasní. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Ako uvádzajú meteorológovia, „za frontálnou vlnou, ktorá postupuje z našej oblasti ďalej na severovýchod

sa k nám od juhozápadu rozširuje výbežok vyššieho tlaku vzduchu“.

Spočiatku sa v stredu miestami, neskôr len ojedinele objaví dážď alebo prehánky, a to najmä na východe Slovenska. Meteorológovia predpokladajú zrážky do 5, vo východnej polovici územia ojedinele do 10 milimetrov a v polohách na 1 400 metrov do 3 centimetrov snehu.

Najvyššia denná teplota vystúpi na 8 až 13 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji a na Spiši to bude väčšinou okolo 6 stupňov Celzia. „Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo -1 stupňa Celzia,“ uvádza SHMÚ.

V stredu fúka západný až severozápadný vietor rýchlosťou do 10 až 30 kilometrov za hodinu, v nárazoch ojedinele okolo 45 kilometrov za hodinu, ktorý bude v priebehu popoludnia slabnúť.