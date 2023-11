Počasie na dnes (streda 15. november): Pre niektoré okresy Slovenska platí výstraha a na horách hrozí aj víchrica

V brázde nízkeho tlaku vzduchu postupuje od západu cez našu oblasť frontálna vlna spojená s tlakovou nížou, ktorej stred sa presúva zo severného Poľska nad Bielorusko. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe.

Prehánky, dážď aj sneh

V stredu je oblačno až zamračené, ale postupne sa oblačnosť zmenší. Najvyššia denná teplota vystúpi na 9 až 14 stupňov Celzia.

V Žilinskom kraji, na Horehroní a na hornom Spiši má byť okolo 7 stupňov Celzia a výške 1500 m okolo nuly.

Ako informujú meteorológovia, miestami sa vyskytnú prehánky alebo dážď. Predpokladané množstvo zrážok je do 5 a v Žilinskom kraji ojedinele od 5 do 10 mm. Od zhruba 1200 m môže nasnežiť od jedného do 10 cm.

Predpoveď počasia na stredu 15. novembra. Foto: www.shmu.sk

Výstrahy pred silným vetrom

Meterológovia varujú pred silným vetrom. Výstraha prvého stupňa je do 15.00 vydaná celý Nitriansky kraj a okresy Bratislava, Pezinok, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Trnava. „Ojedinele sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu a v priemere 45 kilometrov za hodinu,“ uvádza SHMÚ.

Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre okresy označené žltou farbou. Foto: www.shmu.sk

Varovanie prvého stupňa pred silným vetrom je vydané aj pre hory v okresoch Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. „Nad pásmom lesa sa lokálne očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 – 85 kilometrov za hodinu, t.j. až víchrica,“ priblížili meteorológovia.