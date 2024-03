Počasie na dnes (sobota 9. marec): Slovensko čaká zamračený deň a zmenšená oblačnosť miestami na východe a severe

V sobotu bude na Slovensku oblačno až zamračené, miestami aj zmenšená oblačnosť, najmä na severe a východe. Dopoludnia ojedinele hmla. Ojedinele slabé zrážky. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav.

Najvyššia denná teplota bude 7 až 12 stupňov Celzia, na Orave a Horehroní ojedinele chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo -2 stupňov Celzia.

Fúkať bude juhovýchodný až južný vietor do 6 m/s (20 km/h), na západe miestami 7 až 13, a tam v nárazoch okolo 17 m/s (25 až 45, 60 km/h). Zrána na strednom a východnom Slovensku slabý vietor. Meteorológovia predpokladajú zrážky do 1 milimetra, od vyšších polôh do 1 centimetra snehu.