Počasie dnes prinesie aj búrky. Meteorológ Peter Jurčovič v septembri predpovedá Mariánske leto

Kým ešte minulý týždeň sa zdalo, že počasie na Slovensko ešte v tomto prinesie na dva dni aj tropických 31 stupňov Celzia, už to dávno neplatí a predpoveď sa zmenila. Už počas víkendu teploty klesli a v nedeľu aj v pondelok udreli tiež búrky. Meteorológ Peter Jurčovič však priblížil, či nás v septembri čaká Mariánske leto.
Zatiaľ môžeme podľa meteorológa Petra Jurčoviča hovoriť o peknom počasí, ktoré na našom udržiava tlaková výš. „Je to rozsiahly útvar, ale vo vyšších vrstvách je tu oblasť nízkeho tlaku, kde sa vyvíja kopovitá oblačnosť a to sú hneď aj búrky,“ priblížil aktuálnu poveternostnú situáciu v relácii Najlepšie počasie na TV Joj.
Búrky na Slovensku
Výstraha prvého stupňa pred búrkami platila od pondelňajšieho popoludnia do utorka piatej hodiny rannej pre okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žiar nad Hronom, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov, Gelnica, Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Bytča, Dolný Kubín, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Čadca aj Žilina a mohli sa vyskytnúť búrky spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 mm v priebehu 30 minút, nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.
Portál iMeteo.sk priblížil, že pondelkové búrky priniesli takmer 14-tisíc bleskov, čo je na september pomerne veľa. „Štatisticky najvýraznejšia búrka sa vyskytla na juhu Slovenska, v meste Rimavská Sobota spadlo viac ako 55 mm zrážok, čo spôsobilo zatopenie niekoľkých ulíc v meste,“ priblížil.
Spomínaný meteorologický web tiež uviedol, že cez naše územie sa v pondelok prehnali dve vlny búrok. „Priniesli predovšetkým nárazový vietor, ktorý najmä v Košiciach zlomil niekoľko stromov a hlásené bolo najmenej jedno poškodené auto. Okrem vetra priniesli aj prívalové zrážky, ktoré priniesli plošné úhrny do 20 mm, ale lokálne spadlo aj viac. V Štóse to bolo 44 mm a Ždaňa evidovala 30 mm,“ doplnil.
Počasie na dnes (utorok)
Ešte aj dnes (utorok) by sme mali mať podľa meteorológa Petra Jurčoviča podobné počasie, ako v pondelok, ale potom od západu a juhozápadu k nám bude zasahovať oblasť nízkeho tlaku. „Príde ďalší studený front, bude sa vlniť budú aj búrky a podľa toho budú aj teploty,“ povedal v spomínanej predpovedi počasie na Jojke.
Počasie chystalo dva dni s teplotou nad 30 stupňov, ale predpoveď sa zmenila
Ako vo svojej predpovedi uvádza Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), v utorok má byť polooblačno až oblačno, lokálne prechodne až zamračené. Menej oblačnosť môže byť na západnom a strednom Slovensku a dážď, prehánky a ojedinele aj búrky sa môžu, naopak, vyskytnúť na východe. „Môže to byť najmä v Prešovskom kraji,“ predpovedá Peter Jurčovič.
Najvyššia denná teplota v utorok dosiahne 22 až 27, na Orave, Liptove a v Prešovskom kraji okolo 20 a na horách vo výške 1500 m bude okolo 13 stupňov Celzia.
Dlhodobejšie predpoveď počasia
Meteorológ Peter Jurčovič hovorí, že ešte dva dni budú také premenlivé. „V stredu už budú pribúdať zrážky, ale najhoršie počasie bude vo štvrtok, kedy bude pršať na celom území a tie zrážky môžu dosahovať 40 aj 50 mm,“ predpovedá s tým, že ku koncu týždňa sa to päť začne zlepšovať. „Bude menej oblakov a teploty by mali oproti štvrtku opäť trochu stúpnuť,“ doplnil.
Meteorológovia zo SHMÚ sú na teploty trochu „skúpejší“ ako Peter Jurčovič a v grafickej predpovedi majú na piatok a sobotu maximálne 25 stupňov Celzia.
Ako však podotkol meteorológ Peter Jurčovič v počasí na Jojke, v tomto mesiaci máme tri Mariánske sviatky a teplé počasie v tomto období sa nazýva Mariánske leto.
Rátame s tým, že bude naďalej pokračovať veľmi príjemné Mariánske leto.
Čo je Mariánske leto?
Mariánske leto je dlhšie obdobie slnečného počasia a vysokých denných teplôt, ktoré sa vyskytuje často v prvej polovici septembra alebo dokonca až do jesennej rovnodennosti a teploty vtedy presahujú letných 25 stupňov Celzia a niekedy dokonca atakujú alebo dosiahnu tropickú tridsiatku.
Meteorológ Peter Jurčovič priblížil aj pranostiky na toto obdobie s tým, že najkrajšie sú o lastovičkách. „Na Pannu Máriu narodenie lastovičiek zhromaždenie, alebo lastovičiek rozlúčenie,“ povedal, ale následne podotkol, že posledné lastovičky aj tak odlietajú až niekedy v priebehu októbra a v súčasnosti dokonca aj na začiatku novembra. Pridal aj ďalšie dve: „Aké je počasie na narodenia Panny Márie, také má byť ďalšie štyri týždne“ a tiež „Na narodenie Panny Márie sa musí slnko pousmiať, aj keby malo v noci vstať.“