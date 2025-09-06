Búrky dnes hrozia v 28 okresoch Slovenska. Počasie sa zhoršilo, ale chystá dva dni s teplotou nad 30 stupňov

Počasie sa dnes trochu zhoršilo a mierne klesli aj teploty, ale ako podotkol hydrológ Michal Hazlinger, studený front cez naše územie rýchlo „prefrčí“. „Prechodne sa počasie na chvíľu zhoršilo, ale opäť sa zlepší,“ uviedol v relácii Najlepšie počasie na TV Joj. Zlepšenie počasia predpovedá aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe informuje, že studený front postupuje z našej oblasti ďalej na východ a za ním k nám od západu zasahuje tlaková výš. „V sobotu je na Slovensku veľká, spočiatku ojedinele, neskôr v západnej polovici na viacerých miestach, zmenšená oblačnosť,“ uvádza meteorológovia vo svojej predpovedi.
Meteorológ Jurčovič ešte predpovedá aj 33 stupňov. Prinesie počasie horúce dni už cez víkend? - FOTO
Najvyššia denná teplota v sobotu dosiahne 24 až 30, v Žilinskom kraji a miestami aj v Trenčianskom kraji a na hornom Spiši 17 až 23 a na horách vo výške 1500 m okolo 13 stupňov Celzia. „Studený vzduch budú v sobotu cítiť najmä ľudia na severozápade Slovenska, tam budú teploty iba do 22 stupňov Celzia,“ povedal hydrológ Michal Hazlinger v spomínanej predpovedi počasie na Jojke s tým, že aj na juhozápade bude len do 26 stupňov Celzia. „Je to však len krátkodobá záležitosť a opäť sa to začne dvíhať smerom nahor,“ dodal.
Kde dnes na Slovensku hrozia búrky?
V sobotu sa na Slovensku vyskytujú aj prehánky a búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne. SHMÚ vydal do 18.00 výstrahu prvého stupňa pred búrkami pre okresy Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Gelnica, Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou a Liptovský Mikuláš.
Je zvýšená pravdepodobnosť výskytu búrok spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 mm v priebehu 30 minút,
s nárazmi vetra 65 až 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.
Počasie a teploty na nedeľu
V nedeľu podľa predpovede SHMÚ bude od severu do našej oblasti zasahovať okraj rozsiahlej tlakovej výše. Má byť jasno až polooblačno, zväčšená oblačnosť môžu byť v Prešovskom kraji, ale zrážky sa vyskytnú len ojedinele.
Najvyššia denná teplota v nedeľu dosiahne 23 až 28, na krajnom severe bude okolo 21 a na horách výške 1500 m okolo 14 stupňov Celzia.
Dlhodobá predpoveď počasia
Hydrológ Michal Hazlinger uviedol, že okrem nedele tu budeme mať oblasť vysokého tlaku vzduchu aj v pondelok a utorok, čo však podľa jeho slov neznamená, že budeme úplne na suchu. „Na horách sa nejaká slabučká prehánková činnosť vyskytovať môže a veruže aj bude,“ priblížil.
Aj v pondelok teplota ešte nevystúpi na tridsiatku. „Na severe Slovensko bude len do 25 stupňov Celzia,“ predpovedá Michal Hazlinger. Ďalšie dva dni, teda v utorok a stredu, už však na niektorých miestach môže byť 31 stupňov Celzia. „V stredu sa k nám natlačí oblasť nízkeho tlaku vzduchu, studený front, v popoludňajších hodinách sa objavia aj prehánky a búrky,“ doplnil s tým, že vo štvrtok sa ten front prevlní cez naše územie a prinesie ďalšiu vlnu prehánok a búrok, ale zároveň aj o niečo chladnejší vzduch.
SHMÚ je v teplotách „skromnejší“ a v grafickej predpovedi na sedem dní dáva na utorok aj stredu cez deň maximálne 28 stupňov Celzia, vo štvrtok, podobne ako hydrológ Michal Hazlinger, ukazuje maximálne dvadsaťsedmičku.