Počas víkendu ožije hlavné mesto kultúrou. Bratislavské mestské dni prinesú aj dôležitý odkaz na podporu ekológie v rozšírenej realite

Ulice hlavného mesta opäť ožijú Bratislavskými mestskými dňami (BMD). Štvrtý aprílový víkend sa otvoria brány mestských kultúrnych a historických inštitúcií a uskutočnia sa desiatky podujatí pre malých i veľkých. Vstup na všetky akcie jubilejného 20. ročníka BMD je zdarma. Oplatí sa ostať cez víkend v meste – na svoje si prídu nielen milovníci umenia a histórie, ale napríklad aj tí, ktorým záleží na udržateľnosti. Pri príležitosti sobotňajšieho Dňa Zeme prinesú BMD aj dôležitý odkaz smerom k podpore ekológie zobrazený prostredníctvom rozšírenej reality. Návštevníci ho nájdu v priestoroch Galérie mesta Bratislavy.

Pestrý jubilejný ročník BMD

Obľúbená akcia hlavného mesta Bratislavské mestské dni, ktorá každoročne bezplatne sprístupňuje kultúru a rôzne typy podujatí širokej verejnosti počas jedného víkendu v roku, oslavuje už 20. výročie svojho vzniku. Tohtoročný jubilejný ročník sa uskutoční 22. a 23. apríla v rôznych častiach Bratislavy s bohatým programom vrátane možnosti nazrieť do bežne neprístupných častí a budov mesta, akým je napríklad aj krypta pod Katedrálou sv. Martina alebo Primaciálny palác. Menších návštevníkov upúta dopravné ihrisko, prezentácia schopností vodiacich psov či akcia Veľkí herci malým deťom. Historický sprievod a otvorenie mestských brán alebo pátranie po stopách Keltov s novou mobilnou aplikáciou zase zaujme fanúšikov histórie. Veľký priestor bude venovaný tiež ekológii, keďže 22. apríl je medzinárodným Dňom Zeme. Viacero environmentálnych aktivít, ktoré sú súčasťou mestskej akcie, má snahu upozorniť na vplyv ničenia životného prostredia a vedie k ekologicky zodpovednému správaniu.

Výkričník v smartfónoch

V Pálffyho paláci Galérie mesta Bratislavy objavia návštevníci jeden z najmodernejších a v zahraničí čoraz častejších spôsobov zobrazovania umeleckej tvorby – v rozšírenej realite. Dielo Rudolfa Sikoru, ktoré vzniklo v spolupráci so zbierkou ART FOND, upozorňuje na potrebu zaoberať sa ekológiou a životným prostredím. Naliehavosť tohto problému autor zdôrazňuje príznačným spôsobom v podobe výkričníka.

„Rozšírená realita ponúka interaktívny zážitok, ktorý prepája reálny svet s digitálnym – resp. s počítačovo generovaným obsahom. V tomto prípade zobrazuje realitu doplnenú o digitálnu verziu rotujúceho 3D objektu výkričníka. Bodku tvorí fotografia zemegule (jedna z prvých, realizovaných z vesmíru) a vrchnú časť znaku tvorí fragment kozmického priestoru. Vznik diela Výkričník v rozšírenej realite sme iniciovali v rámci Art Fondu v spolupráci s pánom Sikorom aj preto, aby sa výzva na zodpovednosť za stav planéty a životného prostredia dostala aj medzi mladšie generácie.“ hovorí Kristína Zaťko Jarošová, riaditeľka ART FONDU, umeleckej zbierky 365.bank.

Rozšírená realita v súčasnom umení je odrazom zmýšľania mnohých umelcov, ktorí prostredníctvom nej dokážu osloviť široké masy ľudí. Ochrana planéty a životného prostredia je veľmi vážnou a častou témou umeleckého vyjadrenia. Aj ART FOND si všíma túto tematiku v umení, keďže je jedným z hlavných smerov filozofie 365.bank. Cieľom banky je apelovať na význam ekológie, a to nielen v bankových službách, ale aj v širšom kontexte. Aj preto návštevníkom BMD sprostredkúva práve umenie s odkazom na podporu udržateľnosti prostredníctvom technológie rozšírenej reality.

„Vnímanie a prezentácia umenia vo forme rozšírenej realite je u nás stále raritou a návštevníci Pálffyho paláca si ju budú môcť preskúmať zo všetkých strán vo svojom smartfóne od 22. apríla (Deň Zeme) až do 14.05.2023. Nálepku s QR kódom si stačí naskenovať a použiť filter v aplikácii Instagram. Následne dielo ožije priamo pred vašimi očami,“ približuje riaditeľka ART FONDU.

Všímal si planétu ako jeden z prvých

Výkričník, dielo známeho slovenského konceptuálneho umelca Sikoru, tvoria vesmír a zemeguľa a dopĺňa ich výrok držiteľa Nobelovej ceny Jacqua L. Monoda. Ten je napísaný príznačnou typografiou umelca. Prvý raz mal zakričať do sveta už v roku 1975 na Bienále mladých v Paríži, a to v podobe päťmetrového objektu ako civilizačnú výstrahu, no jeho zrekonštruovaná verzia ožila až po viac ako 40 rokoch v Bratislave v roku 2018. Tento rok vzniklo dielo v rozšírenej realite, čo uľahčí jeho prezentáciu pre širokú verejnosť.

