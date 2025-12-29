Počas Vianoc zomrel riaditeľ Múzea letectva v Košiciach, Miroslav Hájek sa dožil 70 rokov

Na druhý sviatok vianočný skonal vo veku 70 rokov riaditeľ Múzea letectva v Košiciach Miroslav Hájek. O jeho úmrtí informovalo košické Múzeum letectva. Hájek zomrel 26. decembra po dlhej, ťažkej a vyčerpávajúcej chorobe.
Slovenské technické múzeum, ktorého pobočkou múzeum letectva je, neskôr informovalo, že posledná rozlúčka s Hájekom sa uskutoční v utorok 30. decembra v Krematóriu v Košiciach, o 14:00.
„Slovenské technické múzeum odchodom Ing. Miroslava Hájka prišlo o člena vedenia múzea, riaditeľa pobočky, no najmä o významného a uznávaného odborníka z oblasti letectva, kolegu a priateľa… Nezmazateľná stopa jeho osobnosti a silný odkaz jeho pôsobenia v STM avšak ostáva v Múzeu letectva v Košiciach,“ uviedlo múzeum.
Miroslav Hájek sa podľa životopisu, ktorý pripojilo, narodil 18. júla 1955 v Přerove, do rodiny pilota československého vojenského letectva. Od roku 1960 žil na Slovensku do základnej školy chodil v Prešove, následne stredoškolské štúdium absolvoval na Vojenskej strednej odbornej škole leteckej (spočiatku v Prešove, neskôr sa škola presunula do Košíc). „Išlo o jedinú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá pripravovala technický a lietajúci personál pre všetky útvary československého vojenského letectva. Od 2. septembra 1974 s odbornosťou letecký technik M+D (Motor + Drak) bol rozkazom vyradený k Vysokej vojenskej leteckej škole SNP v Košiciach, 2. leteckému školskému pluku, 4. výcvikovej letky ako technik lietadla 39 Albatros. Po maturite sa prihlásil do Přerova k 1. leteckému školskému pluku, ktorý spadal pod Vysokú vojenskú leteckú školu SNP v Košiciach a absolvoval typizačný kurz na poslednú verziu lietadla MIG 21 MA/MF, v tom čase najmodernejšieho stíhacieho lietadla v československom letectve,“ uviedlo múzeum. Dôstojnícke skúšky absolvoval v roku 1975, o dva roky neskôr pokračoval inžinierskym vysokoškolským štúdiom. Po jeho ukončení sa od septembra 1980 vrátil k pôvodnému útvaru 2. lšp VVLŠ v Košiciach.
Múzeum podotklo, že celá Hájkova činnosť ako profesionálneho vojaka bola spätá s československými lietadlami. „Počas 30 rokov vojenskej kariéry (1974 až 2004) bol spojený s lietadlom Aero L-39 Albatros ako technik lietadla, roja, inžinier letky, odborný inžinier D+M (drak + motor), náčelník skupiny odborných inžinierov a napokon inžinier Vojenskej leteckej akadémie M. R. Štefánika v Košiciach. Pracoval so všetkými verziami L-39 (L-39 C, V, ZO, ZA, MS), od prvej až po päťdesiatu sériu. S Albatrosom sa stretol na štyroch kontinentoch – Afrika, Ázia, Južná Amerika a Európa,“ uviedlo. Doplnilo, že v rámci zahraničných misií absolvoval v roku 1977 prelet 12 lietadiel L-39 do Afganistanu, v rokoch 1981 až 1983 pôsobil v Líbyi v Tripoli, a to v rámci kontraktu na zabezpečenie prevádzky 12 nových lietadiel L-39ZO. Pracoval i v centrálnej Líbyi pri meste Brak, na sprevádzkovaní nového letiska. Vyhľadávaným odborníkom na lietadlá L-39 bol aj po ukončení leteckej kariéry, a to aj mimo Slovenska. „Posledné obdobie vojenskej kariéry pôsobil ako vedúci technickej skupiny leteckej akrobatickej skupiny Biele Albatrosy. Po odchode do výslužby v roku 2004 letectvo neopustil, každoročne ako hlavný inžinier participoval na príprave a realizácii medzinárodných leteckých dní,“ dopĺňa múzeum.
V STM pôsobil Hájek od roku 2004, najskôr ako odborný zamestnanec, neskôr ako riaditeľ STM-Múzeu letectva v Košiciach. Svoje bohaté praktické skúsenosti z letectva využil aj pri postupnom budovaní novej špecializovanej pobočky STM. „Z jeho vedeckovýskumnej činnosti s priamym prezentačným výstupom spomenieme tému konštrukcia lietadiel s výstupom (2008) do expozičnej prezentácie, letecká meteorológia (2009) s výstavným výstupom, letecké motory v zbierkach STM s výstupom (2013) do komplexnej reinštalácie expozície Počiatky letectva do roku 1945 atď.“ dodáva múzeum. Od roku 2016 sa sústreďoval na dobudovanie prezentačného celku venovaného československému letectvu. Okrem toho, že pre tento zámer zhromažďoval dokumentačné materiály či určoval priority odborného ošetrovania zbierkových predmetov, inicioval aj medzinárodnú konferenciu k 100. výročiu narodenia hlavného konštruktéra lietadiel L-39. Rovnako bol v ostatných dvoch rokoch iniciátorom zintenzívnenia a oficiálneho ukotvenia spolupráce STM s českými výrobnými leteckými podnikmi s tradíciou v histórii československého letectva. „Mimoriadne náročným projektom z posledných rokov bola realizácia zámeru zriadenia nového návštevníckeho vstupu Múzea letectva v Košiciach a zámer zriadenie zdieľaného depozitára STM a ŠVKK. Venoval sa aj pedagogickej činnosti, v rámci praktickej výuky študentov LF TUKE a SOŠS Košice dokázal vytvoriť efektívny model participácie študentov na odbornom ošetrovaní zbierkových predmetov. Pôsobil ako súdny znalec v oblasti vyšetrovania leteckých nehôd a stanovenia hodnoty motorových a bezmotorových lietadiel,“ doplnilo múzeum.