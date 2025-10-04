Počas uplynulého dňa prišlo Rusko na Ukrajine o 950 vojakov

Počas uplynulého dňa na Ukrajine podľa Kyjeva Rusko stratilo 950 vojakov. Počet príslušníkov ruských ozbrojených síl vyradených z boja sa tak od začiatku vojny zvýšil na 1 114 380, uviedol v sobotu na Facebooku ukrajinský generálny štáb. Za uplynulý deň Moskva podľa neho prišla aj o jeden tank, jeden raketomet, jedno obrnené bojové vozidla pechoty a 15 delostreleckých systémov.
Ruský útok na železničnú stanicu v Sumskej oblasti zranil najmenej 30 civilistov
Od začiatku invázie na Ukrajinu Rusko podľa Kyjeva celkovo stratilo už 11 226 tankov, 1 515 raketometov, 23 298 obrnených bojových vozidiel pechoty a 33 428 delostreleckých systémov.