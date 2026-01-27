Počas Svetového ekonomického fóra v Davose prudko rastie dopyt po erotických službách

Ceny eskortu počas ekonomického fóra lámali rekordy, trh sa viaže na kalendár samitu.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Davos Congress Centre where prestigious annual World Economic Forum takes place in Switzerland
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Svet Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Svet

Pod prísnou ochranou a pod dohľadom svetových médií sa v sobotu skončilo Svetové ekonomické fórum (WEF) vo švajčiarskom Davose. Popri oficiálnych diskusiách o globálnej ekonomike, bezpečnosti a udržateľnosti však v alpskom letovisku každoročne prekvitá aj sprievodný biznis, ktorý s deklarovanými hodnotami fóra nemá veľa spoločného – trh s erotickými službami, píše pre Epoch Times Gaspard Lignard.

Podľa švajčiarskych médií a platforiem sledujúcich sexbiznis dosiahol dopyt počas tohtoročného fóra bezprecedentnú úroveň. Ceny najexkluzívnejších balíkov sa vyšplhali až na približne 103-tisíc eur za štyri dni, pričom zahŕňali spoločnosť viacerých žien, dopravu, ubytovanie a účasť na súkromných večierkoch či večeriach.

Legálny biznis

Dopyt prudko vzrástol už deň pred otvorením fóra a kopíroval príchody delegácií súkromnými lietadlami. Miestne eskortné agentúry hlásili desiatky žiadostí denne, pričom pre niektoré sexuálne pracovníčky znamenal pobyt v Davose príjem porovnateľný s niekoľkými mesiacmi práce inde.

Sexbiznis je vo Švajčiarsku legálny a regulovaný, čo znamená, že pokiaľ nedochádza k trestnej činnosti, pohybuje sa v jasnom právnom rámci. Práve táto kombinácia legálnosti, extrémnej koncentrácie bohatých klientov a globálneho významu podujatia robí z Davosu výnimočný bod na mape tohto odvetvia.

Zlatý týždeň

Sexuálne pracovníčky prichádzajú do Davosu z celej Európy aj mimo nej a svoj pobyt plánujú týždne vopred. Podľa svedectiev ide o „kľúčový týždeň roka“, pričom kontakty sa opakujú a trh je dnes už pevne naviazaný na kalendár WEF.

Oficiálne sa Svetové ekonomické fórum k týmto aktivitám nevyjadruje. Kontrast medzi verejne deklarovanými hodnotami summitu a realitou jeho sprievodných javov však každoročne priťahuje pozornosť médií aj verejnosti.

Firmy a inštitúcie: Svetové ekonomické fórum (WEF)
Okruhy tém: Erotika Eskortné služby Rekordy Sexuálne služby
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk