Počas Svetového ekonomického fóra v Davose prudko rastie dopyt po erotických službách

Pod prísnou ochranou a pod dohľadom svetových médií sa v sobotu skončilo Svetové ekonomické fórum (WEF) vo švajčiarskom Davose. Popri oficiálnych diskusiách o globálnej ekonomike, bezpečnosti a udržateľnosti však v alpskom letovisku každoročne prekvitá aj sprievodný biznis, ktorý s deklarovanými hodnotami fóra nemá veľa spoločného – trh s erotickými službami, píše pre Epoch Times Gaspard Lignard.
Podľa švajčiarskych médií a platforiem sledujúcich sexbiznis dosiahol dopyt počas tohtoročného fóra bezprecedentnú úroveň. Ceny najexkluzívnejších balíkov sa vyšplhali až na približne 103-tisíc eur za štyri dni, pričom zahŕňali spoločnosť viacerých žien, dopravu, ubytovanie a účasť na súkromných večierkoch či večeriach.
Legálny biznis
Dopyt prudko vzrástol už deň pred otvorením fóra a kopíroval príchody delegácií súkromnými lietadlami. Miestne eskortné agentúry hlásili desiatky žiadostí denne, pričom pre niektoré sexuálne pracovníčky znamenal pobyt v Davose príjem porovnateľný s niekoľkými mesiacmi práce inde.
Sexbiznis je vo Švajčiarsku legálny a regulovaný, čo znamená, že pokiaľ nedochádza k trestnej činnosti, pohybuje sa v jasnom právnom rámci. Práve táto kombinácia legálnosti, extrémnej koncentrácie bohatých klientov a globálneho významu podujatia robí z Davosu výnimočný bod na mape tohto odvetvia.
Zlatý týždeň
Sexuálne pracovníčky prichádzajú do Davosu z celej Európy aj mimo nej a svoj pobyt plánujú týždne vopred. Podľa svedectiev ide o „kľúčový týždeň roka“, pričom kontakty sa opakujú a trh je dnes už pevne naviazaný na kalendár WEF.
Oficiálne sa Svetové ekonomické fórum k týmto aktivitám nevyjadruje. Kontrast medzi verejne deklarovanými hodnotami summitu a realitou jeho sprievodných javov však každoročne priťahuje pozornosť médií aj verejnosti.