Slovenská reprezentácia vstúpi do boja o MS 2026 bez zraneného Haraslína, nad Schranzom a Bénesom visí otáznik

Slováci už vo štvrtok 4. septembra nastúpia v Bratislave proti výberu Nemecka, o tri dni neskôr sa predstavia v Luxembursku.
Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona nemôže počítať v septembrových dueloch kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta so službami krídelníka Lukáša Haraslína. Ako informuje oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ), kapitán Sparty Praha má zdravotné problémy.

„V pondelok dopoludnia absolvovali vyšetrenia magnetickou rezonanciou Ivan Schranz a Lukáš Haraslín. Výsledky nedopadli dobre pre Lukáša Haraslína, ktorý pre zdravotné problémy so slabinami nebude trénerovi Francescovi Calzonovi k dispozícii ani v jednom z dvoch kvalifikačných zápasov, doma s Nemeckom, takže už opustil národné mužstvo. Nad štartom Ivana Schranza visí veľký otáznik a žalúdočné problémy má László Bénes. Tréner slovenskej reprezentácie zatiaľ nikoho ďalšieho nedonominoval,“ uviedol zväz.

Slováci už vo štvrtok 4. septembra nastúpia v Bratislave proti výberu Nemecka, o tri dni neskôr sa predstavia v Luxembursku. Pripravení hrať sú však ďalší, medzi nimi aj Peter Pekarík, Tomáš Rigo a Dávid Hancko.

Tridsaťosemročný pravý obranca Pekarík už nie je bez klubu, s nemeckou Herthou Berlín sa dohodol o spolupráci a minimálne nateraz bude súčasťou štvrtoligovej rezervy tejto organizácie.

„Pred mesiacom ma oslovil športový riaditeľ Herthy a povedal mi: ‚Peky, vráť sa do Berlína, futbalová rodina Herthy sa o teba postará.‘ Tak sa aj stalo, privítali ma všetci zamestnanci, fanúšikovia, cítim vďačnosť a hrdosť. S klubom som posledný mesiac trénoval, s béčkom i áčkom, keďže sa niektoré tréningy prelínali. Odohral som aj dva zápasy, jeden modelovaný, dvakrát 90 minút. Hertha mi ponúkla zmluvu, popri B-mužstve by som mohol pomôcť aj áčku. Rozhodnem sa, či ju podpíšem, alebo sa vyberiem iným smerom,“ ozrejmil skúsený žilinský rodák.

Jeho nominácia vyvolala viacero ohlasov, keďže v auguste bol bez klubu a nehral. „Tréner Calzona ma nominoval a ja som za 18 rokov žiadnu nomináciu do národného tímu neodmietol. Som tu a sústreďujem sa na daný moment. Urobil som všetko pre to, aby som bol na 100 percent pripravený a pomohol mužstvu – či už na ihrisku, alebo mimo neho,“ reagoval Pekarík.

Len pred pár dňami prestúpil z Baníka Ostrava do anglického Stoke City stredopoliar Tomáš Rigo. „Som rád, že sa prestup zrealizoval. Je to dobrá destinácia,“ reagoval. V novom pôsobisku je spoluhráčom krajana Róberta Boženíka. „Pomôže mi to pri adaptácii sa v novom prostredí,“ dodal.

Na margo štvrtkového súboja proti Nemcom doplnil: „Neskutočná kvalita. V strede poľa na „mojom“ poste hrajú svetoví hráči Kimmich či Wirtz. Je to výzva, presadiť sa.“

Stopér Dávid Hancko už tiež „zarezáva“ na novej adrese, z Feyenoordu Rotterdam totiž nedávno prestúpil do španielskeho Atlética Madrid. „Nesnažím sa meniť, robím to, čo doposiaľ. Sústreďujem sa na svoj výkon a nie na to, za aký klub hrám,“ poznamenal.

Vie, že proti Nemecku čaká slovenskú reprezentáciu poriadne ostrý štart. „Ide o favorita nielen tohto zápasu, ale aj skupiny. Hneď za ním nasleduje zápas v Luxembursku. V prípade bodových strát by nám súperi odskočili. Hneď na úvod nás teda čakajú dva najdôležitejšie zápasy v kvalifikácii,“ zdôraznil.

