Počas Ficovej vlády podľa Via Iuris narástol počet verbálnych útokov politikov voči sudcom, dominuje im samotný premiér

Od nástupu štvrtej vlády Roberta Fica v roku 2023 významne narástol počet verbálnych útokov vládnych politikov voči sudcom a súdom. Ako ďalej skonštatovala mimovládna organizácia Via Iuris, na takmer každé rozhodnutie súdu, s ktorým neboli predstavitelia vlády spokojní, reagovali osobným útokom na sudcu či spochybňovaním jeho nezávislosti.
Minister vnútraMatúš Šutaj Eštok sa napríklad sudcovi bratislavského mestského súdu, ktorý rozhodol inak, ako si minister predstavoval, dokonca vyhrážal disciplinárnym konaním. Najviac však podľa Via Iuris na sudcov útočí samotný premiér.
Čelný predstaviteľ výkonnej moci
„Svoju sériu útokov začal docent práva a predseda vlády obvinením, že ústavný súd svoje rozhodnutia koordinuje s prezidentským palácom. Potom sa Robert Fico vyhrážal predsedovi ústavného súdu odvolaním, útočil na sudcov najvyššieho súdu a teraz na sudcov Špecializovaného trestného súdu,“ pripomenula na sociálnej sieti mimovládka. Tiež poukázala na to, že aj rozsudok v kauze Mýtnik komentoval premiér osobným útokom voči sudcovi Jánovi Hrubalovi.
„Takáto reakcia na rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu je nielen nehanebná, ale aj veľmi nebezpečná. V demokratickom právnom štáte je totiž nepredstaviteľné, aby predseda vlády útočil na sudcu, spochybňoval jeho nezávislosť a znižoval tak dôveru ľudí v súdnictvo,“ zdôraznila Via Iuris. Organizácia Ficovi v tejto súvislosti pripomína, že nie je bežný občan, ale predseda vlády, teda čelný predstaviteľ výkonnej moci.
Politická pieseň do Trenčína
„Ako vyštudovaný právnik isto veľmi dobre vie, že sudcovia a sudkyne sú voči kritike svojich rozhodnutí chránení omnoho viac než politici,“ uviedla mimovládka. Doplnila, že Súdna rada SR by mala v prípade útoku na Hrubalu zaujať rozhodný a konzistentný postoj. Jednou z jej úloh je totiž práve obrana sudcov pred verbálnymi útokmi.
Fico po vynesení rozsudku v kauze Mýtnik konkrétne povedal, že predseda senátu, ktorý vo veci rozhodol, Ján Hrubala chodí „na politickú pieseň do Trenčína“ a vystupuje tam, a že opitý havaroval. Minister obrany Robert Kaliňák zase o Hrubalovi povedal, že pre dopravnú nehodu a „problémy s alkoholom“ vôbec nemal byť sudcom.
„On bol vždy aktivistický sudca, vždy so stranou pána (Daniela) Lipšica, pani (Márie) Kolíkovej a tak ďalej. Aj sa tak správal počas pojednávaní,“ vyhlásil Kaliňák. Takisto uviedol, že Hrubala rozsudkom v kauze Mýtnik „verejne podpálil Trestný zákon a Trestný poriadok v priamom prenose na procese“.