Minister spravodlivosti Susko rokoval s predsedami súdov o stratégii rozvoja justície a spolupráci

Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) sa stretol s predsedami krajských a správnych súdov, a tiež s predsedom Špecializovaného trestného súdu. Cieľom stretnutia, ktoré sa konalo v priestoroch historickej budovy Národnej rady SR, bolo pokračovať v otvorenej komunikácii, dôvere a systematickej spolupráci medzi Ministerstvom spravodlivosti (MS) SR a sudcovskou obcou, ktorá podľa rezortu už prináša konkrétne výsledky. O stretnutí informoval Dalibor Skladan z tlačového oddelenia MS SR.
„Justícia nemôže fungovať bez spolupráce. Tá v rezorte dlhodobo absentovala – sudcovia o ňu mali záujem, no nemali partnera. My sme túto spoluprácu obnovili a ukazuje sa, že ide o správnu cestu,“ prízvukoval minister Susko.
Prebrali aj Plán obnovy
Sudcov informoval o kľúčových aktivitách rezortu spravodlivosti počas vlaňajška, rovnako aj o výzvach, ktoré justíciu čakajú v najbližšom období. Šéf rezortu spravodlivosti ich oboznámil aj s plánovanými legislatívnymi aktivitami či dopadmi konsolidácie.
Akcentoval tiež potrebu spoločného hľadania riešení, obzvlášť v oblasti personálneho zabezpečenia justície. V rámci diskusie rezonovala aj téma Plánu obnovy, najmä aktuálneho nastavenia projektov, medzi ktorými sú aj rekonštrukcie viacerých súdnych budov. „V kontexte zlyhaní predošlého vedenia rezortu v tejto oblasti sme boli nútení revidovať viaceré projekty. Aj keď sa nepodarilo zrealizovať všetky, tak verím, že tie, čo prešli revíziou, sa na základe veľmi intenzívnej spolupráce rezortu a vedenia daných súdov podarí dokončiť,“ uviedol Susko.
Susko rokoval s Benátskou komisiou o trestnom čine ohýbania práva, podľa neho ohrozuje nezávislosť sudcov – FOTO
Rezort spravodlivosti tiež pokračuje v navyšovaní počtu probačných a mediačných úradníkov. Prostriedky v štátnom rozpočte sú schválené na najbližšie tri roky. Otvorenou témou ale naďalej ostáva riešenie prieťahov v súdnych konaniach, ktoré sa nachádza v rozporovom konaní, výzvou pre aktuálny rok bude aj Stratégia rozvoja súdnictva.
Justiční čakatelia
„Po reformách v oblasti trestného a občianskeho práva sa chceme systematicky venovať tomu, akým smerom sa má slovenské súdnictvo uberať v krátkodobom, strednodobom ako aj dlhodobom horizonte. Jedným z hlavných pilierov krátkodobej stratégie je opätovné zavedenie justičných čakateľov a ich budúce postavenie v systéme,“ objasnil minister Susko.
Chystaná stratégia je postavená na práci expertnej skupiny sudcov. Venuje sa kľúčovým otázkam, ako napríklad kto má byť sudcom, kedy sa ním má stať a za akých podmienok.
„Kto iný by mal tieto odpovede formulovať, ak nie samotní sudcovia. Naším cieľom je vytvoriť rýchlu, profesionálnu a dôveryhodnú justíciu, ktorá dokáže reagovať na potreby verejnosti, technologické zmeny aj požiadavky aplikačnej praxe,“ vysvetlil šéf rezortu spravodlivosti. V závere stretnutia vyzval sudcov, aby do prípravy zmien zapojili odborníkov zo svojich radov. Zmeny v súdnictve sa podľa Suska nemôžu robiť bez súdov, dvere ministerstva sú podľa jeho slov otvorené.