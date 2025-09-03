Po zrážke stratil vedomie. Odviezli ho do nemocnice, no večer si na vlastných objednával jedlo v reštaurácii - VIDEO

Dlhé minúty sa nehralo, a tak sa z pôvodných siedmich nadstavených minút hralo až 20.
Patrik Mindžák
Redaktor športovej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Hamburger
FreeImages.com
Veľká Británia Futbal Futbal z lokality Veľká Británia

V anglickej druhej súťaži došlo k nepríjemnému momentu počas zápasu medzi Millwallom a nováčikom z Wrexhamu – klubu, ktorí vlastnia hollywoodske hviezdy Ryan Reynolds a Rob McElhenney.

V nadstavenom čase druhého polčasu sa za stavu 0:1 stalo niečo, pri čom fanúšikom zamrzla krv v žilách. Brankár hostí Danny Ward sa tvrdo zrazil s protihráčom.

Na chvíľu stratil vedomie, nebol schopný pokračovať v hre, odniesli ho na nosidlách a musel uvoľniť miesto náhradnému gólmanovi.

Objavil sa na verejnosti

Dlhé minúty sa nehralo, a tak sa z pôvodných siedmich nadstavených minút hralo až 20. Nevedelo sa, ako dopadol Ward a či to bude mať nejaké následky.

Odviezli ho do nemocnice a čakalo sa, že tam istý čas aj ostane. Lenže mnohých prekvapil tým, keď ho v ten istý deň večer stretli v známej fast food reštaurácii, ktorá ma pobočky na celom svete.

V zápasovom drese si objednával jedlo, vyzeral byť bez vážnych následkov po spomínanej zrážke. Samozrejme, okrem obviazaného lakťa.

Video, ktoré sa natočilo, sa okamžite začalo šíriť sociálnymi sieťami a pobavilo mnohých ľudí.

Napriek všetkému, lekári mu potvrdili otras mozgu a poranenie lakťa. Ward si tak najbližšie obdobie nezachytá.

Wrexham napokon triumfoval 2:0 a posunul sa na 15. pozíciu. Milwall sa nachádza o tri priečky vyššie.

Viac k osobe: Ryan Reynolds
Firmy a inštitúcie: AFC Wrexham
Okruhy tém: brankár Jedlo Liečba Nemocnica Zranenie Zrážka
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk