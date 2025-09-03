Po zrážke stratil vedomie. Odviezli ho do nemocnice, no večer si na vlastných objednával jedlo v reštaurácii - VIDEO

V anglickej druhej súťaži došlo k nepríjemnému momentu počas zápasu medzi Millwallom a nováčikom z Wrexhamu – klubu, ktorí vlastnia hollywoodske hviezdy Ryan Reynolds a Rob McElhenney.
V nadstavenom čase druhého polčasu sa za stavu 0:1 stalo niečo, pri čom fanúšikom zamrzla krv v žilách. Brankár hostí Danny Ward sa tvrdo zrazil s protihráčom.
Na chvíľu stratil vedomie, nebol schopný pokračovať v hre, odniesli ho na nosidlách a musel uvoľniť miesto náhradnému gólmanovi.
Objavil sa na verejnosti
Dlhé minúty sa nehralo, a tak sa z pôvodných siedmich nadstavených minút hralo až 20. Nevedelo sa, ako dopadol Ward a či to bude mať nejaké následky.
Odviezli ho do nemocnice a čakalo sa, že tam istý čas aj ostane. Lenže mnohých prekvapil tým, keď ho v ten istý deň večer stretli v známej fast food reštaurácii, ktorá ma pobočky na celom svete.
V zápasovom drese si objednával jedlo, vyzeral byť bez vážnych následkov po spomínanej zrážke. Samozrejme, okrem obviazaného lakťa.
Just been sent this. pic.twitter.com/i1slR3VS80
— Craig Jones 🏴 (@craigyjones17) August 30, 2025
Video, ktoré sa natočilo, sa okamžite začalo šíriť sociálnymi sieťami a pobavilo mnohých ľudí.
Napriek všetkému, lekári mu potvrdili otras mozgu a poranenie lakťa. Ward si tak najbližšie obdobie nezachytá.
Wrexham napokon triumfoval 2:0 a posunul sa na 15. pozíciu. Milwall sa nachádza o tri priečky vyššie.