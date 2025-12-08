Po WhatsAppe prišli na rad aj FaceTime, Snapchat a Roblox. Podľa Moskvy sú plné teroristov

Internetová organizácia Na Svjazi tvrdí, že skutočným cieľom je presmerovať používateľov na štátom podporovanú aplikáciu Max, ktorá údajne umožňuje úradom plný prístup k súkromným správam.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Snapchat Trump
Foto: ilustračné, Sita/AP
Rusko Iné správy Iné správy z lokality Rusko

Ruský štátny komunikačný regulátor Roskomnadzor minulý týždeň zintenzívnil tlak na zahraničné komunikačné platformy, keď po obmedzení videohovorov a volaní cez aplikáciu FaceTime oznámil úplné zablokovanie aplikácie Snapchat.

Ako píše exilový web The Moscow Times, podľa vyhlásenia, ktoré zverejnili štátne médiá, sa Snapchat údajne využíval „na organizovanie a vykonávanie teroristických aktivít v krajine“ a na podvody.

Kampaň proti západným komunikačným aplikáciám

Snapchat, známy miznúcimi fotografiami a videami, mal v Rusku v roku 2022 približne 7,6 milióna používateľov. Podobné zdôvodnenie regulátor uviedol aj pri obmedzení aplikácie FaceTime.

Tento krok je súčasťou širšej kampane proti zahraničným komunikačným aplikáciám. Roskomnadzor už skôr minulý týždeň varoval, že zvažuje úplný zákaz WhatsAppu, najpoužívanejšej komunikačnej aplikácie v Rusku s takmer 100 miliónmi používateľov. Telefonovanie cez WhatsApp je blokované už od augusta.

Terorizmus a LGBT propaganda

Úrady obviňujú WhatsApp z porušovania zákonov o lokalizácii dát a z „opakovaných právnych porušení“ spojených s terorizmom a podvodmi.

Podľa internetovej organizácie Na Svjazi je skutočným cieľom presmerovať používateľov na štátom podporovanú aplikáciu Max, ktorá údajne umožňuje úradom plný prístup k súkromným správam.

Obmedzenia prišli deň po tom, čo Roskomnadzor zablokoval prístup k hernej platforme Roblox, obviňujúc ju z šírenia extrémistických materiálov, „LGBT propagandy“ a negatívneho vplyvu na morálny vývoj detí. Roblox bol v roku 2023 najviac sťahovanou mobilnou hrou v Rusku.

Firmy a inštitúcie: RoskomnadzorSnapchatWhatsApp
Okruhy tém: Cenzúra Ruská federácia Sociálne média Sociálne siete
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk