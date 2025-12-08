Po WhatsAppe prišli na rad aj FaceTime, Snapchat a Roblox. Podľa Moskvy sú plné teroristov

Ruský štátny komunikačný regulátor Roskomnadzor minulý týždeň zintenzívnil tlak na zahraničné komunikačné platformy, keď po obmedzení videohovorov a volaní cez aplikáciu FaceTime oznámil úplné zablokovanie aplikácie Snapchat.
Ako píše exilový web The Moscow Times, podľa vyhlásenia, ktoré zverejnili štátne médiá, sa Snapchat údajne využíval „na organizovanie a vykonávanie teroristických aktivít v krajine“ a na podvody.
Kampaň proti západným komunikačným aplikáciám
Snapchat, známy miznúcimi fotografiami a videami, mal v Rusku v roku 2022 približne 7,6 milióna používateľov. Podobné zdôvodnenie regulátor uviedol aj pri obmedzení aplikácie FaceTime.
Rusko obmedzuje hovory cez aplikácie WhatsApp a Telegram
Tento krok je súčasťou širšej kampane proti zahraničným komunikačným aplikáciám. Roskomnadzor už skôr minulý týždeň varoval, že zvažuje úplný zákaz WhatsAppu, najpoužívanejšej komunikačnej aplikácie v Rusku s takmer 100 miliónmi používateľov. Telefonovanie cez WhatsApp je blokované už od augusta.
Terorizmus a LGBT propaganda
Úrady obviňujú WhatsApp z porušovania zákonov o lokalizácii dát a z „opakovaných právnych porušení“ spojených s terorizmom a podvodmi.
Podľa internetovej organizácie Na Svjazi je skutočným cieľom presmerovať používateľov na štátom podporovanú aplikáciu Max, ktorá údajne umožňuje úradom plný prístup k súkromným správam.
Kremeľ zavádza špionážnu aplikáciu. Max má dostať pod kontrolu komunikáciu obyvateľstva a akýkoľvek nesúhlas
Obmedzenia prišli deň po tom, čo Roskomnadzor zablokoval prístup k hernej platforme Roblox, obviňujúc ju z šírenia extrémistických materiálov, „LGBT propagandy“ a negatívneho vplyvu na morálny vývoj detí. Roblox bol v roku 2023 najviac sťahovanou mobilnou hrou v Rusku.