Kremeľ zavádza špionážnu aplikáciu. Max má dostať pod kontrolu komunikáciu obyvateľstva a akýkoľvek nesúhlas

Nová ruská aplikácia Max umožňuje vláde sledovať komunikáciu občanov a izoluje ich od zvyšku internetu.
Ruský prezident Vladimir Putin pokračuje v rozširovaní kontroly nad obyvateľstvom nielen na bojisku na Ukrajine, ale aj v digitálnom priestore. Ako referuje web Politico, nová ruská aplikácia Max, ktorá je označovaná za ruskú verziu čínskej WeChat, bola zavedená ako nástroj na sledovanie a kontrolu komunikácie občanov.

Max nemá end-to-end šifrovanie a jeho zásady ochrany súkromia umožňujú štátnym orgánom prístup k osobným údajom používateľov, vrátane chatov, kontaktov, fotografií a polohy. Na registráciu je potrebné mať ruské alebo bieloruské telefónne číslo, ktoré je viazané na vládny doklad totožnosti, čo umožňuje presnú identifikáciu používateľov.

Nárast na 30 miliónov

Používateľská základňa Maxu rastie raketovým tempom. Ešte v júni mala aplikácia milión používateľov, v septembri má platformu už 30 miliónov ľudí. Max naďalej zaostáva za populárnymi aplikáciami WhatsApp a Telegram, ktoré majú v Rusku desiatky miliónov používateľov. Má však silnú podporu štátu, keďže jeho vývoj zabezpečuje spoločnosť VK, kontrolovaná štátnym Gazpromom a blízkym spojencom Putina.

Od začiatku septembra musia byť všetky nové telefóny v Rusku predinštalované s aplikáciou Max. Zároveň ruský telekomunikačný regulátor Roskomnadzor začal blokovať hovory cez WhatsApp a Telegram, čo tieto spoločnosti odsúdili ako porušenie práva na bezpečnú komunikáciu. Max je propagovaný vládou a známymi osobnosťami ako bezpečný a spoľahlivý nástroj komunikácie, pričom v Rusku prebieha rozsiahla kampaň na jeho podporu.

Podľa odborníkov ide o súčasť snahy Kremľa vytvoriť „Veľký čínsky firewall“ v Rusku, ktorý umožní úplnú kontrolu nad komunikáciou občanov a potlačí akýkoľvek nesúhlas či opozíciu. Maxim, 27-ročný učiteľ z Moskvy, si odmieta aplikáciu nainštalovať a kritizuje obmedzenia WhatsAppu a Telegramu, ktoré podľa neho obmedzujú slobodu komunikácie.

Čínsky model v Rusku

Analytik Nikolaj Petrov z londýnskeho New Eurasian Strategies Centre upozorňuje, že Kremeľ sa snaží umlčať všetky potenciálne protestné hlasy, vrátane ultranacionalistov, ktorí by nesúhlasili s iným riešením konfliktu na Ukrajine než úplnou kapituláciou Ukrajiny. Petrov nevidí známky skutočného záujmu Kremľa o mier a považuje zavedenie Maxu za krok k úplnej kontrole situácie bez ohľadu na vývoj udalostí.

Zatiaľ čo pred niekoľkými rokmi sa čínsky model kontrolovaného internetu v Rusku javil ako technologicky a politicky nepredstaviteľný, dnes Kremeľ kontroluje 90 až 95 percent komunikácie a očakáva sa, že čoskoro to bude až 99 percent.

