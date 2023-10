Po vylúčení Smeru z európskych socialistov volá už aj portugalský premiér, Fico by vraj nemal zvažovať koalíciu so SNS

Po vylúčení strany Smer-SD zo Strany európskych socialistov (angl. Party of European Socialists – PES) volá už aj portugalský premiér António Costa, ktorý je predsedom portugalskej Socialistickej strany. Zdôraznil, že spolupráca s krajnou pravicou je pre socialistov červenou čiarou.

Ak jeho strana nemôže zvažovať dohodu s krajne pravicovou stranou Chega, ani šéf Smeru Robert Fico by podľa neho nemal zvažovať koalíciu so Slovenskou národnou stranou (SNS).

Vstup Smeru do koalície so SNS

„Ak uzatvorí dohodu s krajnou pravicou, nech odíde,“ vyhlásil Costa a zdôraznil, že nemôžu byť súčasťou tej istej politickej rodiny so socialistickými stranami, ktoré by mohli vychádzať s absolútne nekompatibilnými politickými stranami. Informuje o tom paneurópska spravodajská webová stránka špecializovaná na politiky Európskej únie Euractiv.

V rozhovore s novinármi na záver neformálneho európskeho summitu, ktorý sa konal v španielskom meste Granada, Costa potvrdil list, ktorý bol vo štvrtok doručený predsedovi Strany európskych socialistov Stefanovi Löfvenovi. V liste ho viacerí členovia európskych socialistických strán žiadajú vyvodiť dôsledky, ak vstúpi do koalície so stranou SNS.

Strane európskych socialistov robí vrásky aj protiukrajinská rétorika Smeru. Predseda strany Stefan Löfven začiatkom októbra pre švédsku tlač povedal, že je „zvláštny pocit“ mať za straníckeho kolegu Roberta Fica, ktorý prisľúbil ukončenie vojenskej pomoci Ukrajine.

Vylúčenie Smeru zo Strany európskych socialistov

„Strana európskych socialistov podporuje Ukrajinu a očakávame, že naše členské štáty budú Ukrajinu podporovať aj naďalej,“ povedal Löfven. Zdôraznil, že ak bude Fico a jeho vláda v doterajšej rétorike pokračovať, začne formálny proces vylúčenia Smeru zo Strany európskych socialistov.

Smer mal už v roku 2006 pozastavené členstvo za to, že vstúpil do vládnej koalície so stranou SNS. Neskôr mu hrozilo pozastavenie členstva aj v roku 2015 pre Ficovu protimigračnú rétoriku.

Znepokojení rétorikou Fica

Podpredseda europarlamentnej frakcie Socialistov a Demokratov Pedro Marques 3. októbra na tlačovej konferencii povedal, že aj jeho skupina v Európskom parlamente bude v otázke členstva nasledovať Stranu európskych socialistov.

„Sme znepokojení rétorikou Roberta Fica. Ak bude táto rétorika pokračovať a zmení sa na činy, môže sa začať proces sankcií a je možné aj vylúčenie,“ uviedol. Vylúčenie z frakcie by malo za dôsledok stratu politického vplyvu europoslankýň za Smer Moniky Beňovej a Kataríny Roth Neveďalovej. Nie je jasné, ako by sa strana vysporiadala s Robertom Hajšelom, ktorý bol zvolený na kandidátke Smeru, ale nie je jeho členom, píše Euractiv.