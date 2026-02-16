Po verejnej kritike späť v tíme. Nór Uldal dostal druhú šancu v olympijskej štafete

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Nórsky biatlonista Martin Uldal dostal na zimných olympijských hrách druhú príležitosť po tom, čo sa verejne sťažoval na svoje nenominovanie do šprintu. Dvadsaťšesťročný pretekár figuruje v oficiálnej štartovej listine pre utorkovú štafetu na 4 x 7,5 km.
Oklamaný a nespravodlivo odstrčený
Ako referuje web sport1.de, Uldal po vynechaní zo šprintu ostro kritizoval národný zväz a v nórskych médiách vyhlásil, že sa cíti „oklamaný“ a nespravodlivo odstrčený. Do kvarteta sa teraz dostal namiesto Johannesa Dalea-Skjevdala, ktorý v šprinte predviedol dve chyby v stoji a obsadil šieste miesto.
Nórsko patrí medzi hlavných favoritov štafety. V šprinte získal Vetle Sjaastad Christiansen striebro a Sturla Holm Lägreid bronz. Obaja budú pevnou súčasťou zostavy aj v tímovej súťaži.
Najkonzistentnejší pretekár
Štartové kvarteto Nórska dopĺňa olympijský víťaz z vytrvalostných pretekov na 20 kilometrov Johan-Olav Botn, ktorý triumfoval s bezchybnou streľbou a patrí k najkonzistentnejším pretekárom aktuálnej sezóny Svetového pohára.
Nóri tak vsádzajú na kombináciu silného behu a vysokej úspešnosti na strelnici. Poradie na jednotlivých úsekoch zatiaľ nie je známe, no po internom konflikte bude Uldal pod drobnohľadom – nielen z hľadiska výkonu, ale aj zvládnutia tlaku.