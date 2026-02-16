Po verejnej kritike späť v tíme. Nór Uldal dostal druhú šancu v olympijskej štafete

Nórsky biatlonista Martin Uldal sa po spore s vedením zväzu vracia do zostavy na štafetu na zimných olympijských hrách.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Milan Cortina Olympics Biathlon
Martin Uldal z Nórska strieľa počas biatlonového tréningu na zimných olympijských hrách 2026 v talianskej Anterselve v pondelok 9. februára 2026. Foto: SITA/AP
Taliansko Biatlon Biatlon z lokality Taliansko

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026

Nórsky biatlonista Martin Uldal dostal na zimných olympijských hrách druhú príležitosť po tom, čo sa verejne sťažoval na svoje nenominovanie do šprintu. Dvadsaťšesťročný pretekár figuruje v oficiálnej štartovej listine pre utorkovú štafetu na 4 x 7,5 km.

Oklamaný a nespravodlivo odstrčený

Ako referuje web sport1.de, Uldal po vynechaní zo šprintu ostro kritizoval národný zväz a v nórskych médiách vyhlásil, že sa cíti „oklamaný“ a nespravodlivo odstrčený. Do kvarteta sa teraz dostal namiesto Johannesa Dalea-Skjevdala, ktorý v šprinte predviedol dve chyby v stoji a obsadil šieste miesto.

Nórsko patrí medzi hlavných favoritov štafety. V šprinte získal Vetle Sjaastad Christiansen striebro a Sturla Holm Lägreid bronz. Obaja budú pevnou súčasťou zostavy aj v tímovej súťaži.

Najkonzistentnejší pretekár

Štartové kvarteto Nórska dopĺňa olympijský víťaz z vytrvalostných pretekov na 20 kilometrov Johan-Olav Botn, ktorý triumfoval s bezchybnou streľbou a patrí k najkonzistentnejším pretekárom aktuálnej sezóny Svetového pohára.

Nóri tak vsádzajú na kombináciu silného behu a vysokej úspešnosti na strelnici. Poradie na jednotlivých úsekoch zatiaľ nie je známe, no po internom konflikte bude Uldal pod drobnohľadom – nielen z hľadiska výkonu, ale aj zvládnutia tlaku.

Fotogaléria k článku:

Milan Cortina Olympics Bobsled
APTOPIX Milan Cortina Olympics Curling
Milan Cortina Olympics Alpine Skiing
21 fotografií v galérii
Milan Cortina Olympics Alpine Skiing
Viac k osobe: Johan-Olav BotnMartin UldalSturla Holm Lägreid
Okruhy tém: mužská štafeta Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk