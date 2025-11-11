Po útoku horí ruská rafinéria na rozhraní Európy a Ázie

Na zariadenia v ropnej rafinérii Orsk v ruskej Orenburskej oblasti, ktorá leží na rozhraní Európy a Ázie, zaútočila v utorok ukrajinská armáda. Oznámil to ukrajinský generálny štáb ozbrojených síl, informuje web Ukrajinská pravda.
Na mieste útoku boli hlásené výbuchy a požiar. Predbežné správy naznačujú, že bola zasiahnutá jedna z hlavných spracovateľských jednotiek rafinérie, konštatoval generálny štáb Ukrajiny.
Závod vyrába viac ako 30 ropných produktov vrátane benzínu, motorovej nafty, leteckého petroleja a mazacích olejov. Ročná projektovaná rafinačná kapacita závodu je 6,6 milióna ton ropy ročne. Spoločnosť sa podieľa na zásobovaní ruských ruských jednotiek, ktoré okupujú východnú Ukrajinu, uviedol Kyjev.