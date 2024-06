Po stopách chránenej muchy

„Chápete, to je taká hypotetická rovina. Aj teraz poškodzujete chránené živočíchy. Teraz keď si sadnete do auta a preveziete sa autom do svojej redakcie zrazíte päť chránených múch.“ Niekedy stačí iba nahlas zopakovať to, čo už bolo povedané. Slová ľudí, ktorí dnes rozhodujú o ochrane prírody, preniesť na javisko a nechať ich zaznieť. Medveď je názov tretieho scénického čítania, ktoré uvedie Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava17. júna o 19.00.

Jeho hlavnými postavami sú líška, prasiatko, vlk, kravička, jašterica a Yoda, postava Hviezdnych vojen. V lese čakajú na príchod medveďa Félixa, ktorý žije v bratislavskej zoologickej záhrade, na betónovom povrchu, medzi betónovými stenami. Yoda a zvieratká sa tešia na jeho vyslobodenie a príchod, pretože v lese už žiaden medveď nezostal. Všetky boli vystrieľané. Alebo utiekli. Privítajú ho medom z lúky kam spadol vrtuľník. Čakanie na medveďa Félixa si krátia tým, že sa hrajú na ľudí. Spievajú ľudové piesne a jašterica hulí a fúka dym do experimentálneho akvária.

V dystopickej rozprávkovej komédii, v réžii Valerie Schulczovej, uvidia diváci Henrietu Mičkovicovú, Annamáriu Janekovú, Kristínu Tormovú, Petra Kadlečíka, Martina Madeja a Terezu Hladkú.

Scénické čítanie Medveď reaguje na aktuálnu situáciu v oblasti životného prostredia a ochrany prírody.

Je reakciou na dezinformácie, nekompetentné riešenia a vyhlásenia a nezmyselné a nebezpečné šírenie strachu.

Medveď reaguje na naštartovaný proces rozvratu ochrany prírody, ktorá je tu pre nás všetkých. Našou úlohou je chrániť ju, zveľaďovať a zachovávať ako dedičstvo pre generácie, ktoré prídu po nás. Sme iba jej hostia, dočasní užívatelia. Napriek tomu, sa z rezortov, ktoré majú slúžiť nám všetkým a majú povinnosť prírodu a zvieratá chrániť, nedôstojne a bez udania dôvodov vyhadzujú odborníci a na ich miesta dosadzujú náhradníci bez elementárnej znalosti problematiky, ale s vysokým sebavedomím na radikálne riešenia. Odbornosť vystriedala nekompetentnosť a arogancia. Riaditeľom národného parku sa stal pytliak. Zrušila sa linka, na ktorú mohli ľudia nahlasovať týrania zvierat, nelegálne skládky, znečisťovanie prírody. Do chránených území sa lieta vrtuľníkom a bude sa aj naďalej, aj na snežnom skútri, na štvorkolke, na džípe. Budú sa rúbať stromy, aby sa za ne nemohli skrývať medvede. V chránených lesoch sa bude ťažiť viac dreva. Bude sa devastovať. Emisie sa nebudú znižovať, pretože príliš vysoké množstvo kyslíka spôsobuje vybuchovanie ľudí. Za všetko môže nepriateľ medveď, odznie v scénickom čítaní.

DPOH svojou dramaturgiou reaguje na spoločenské, občianske a historické témy, ktoré často polarizujú spoločnosť. Medveď nadväzuje na scénické čítania Odrežem ti hlavu!, ktoré divadlo uviedlo v marci tohto roka a Biela pani z Abú Zabí, ktoré odohralo v apríli.

Scénické čítanie Odrežem ti hlavu! vzniklo ako reakcia na nenávistné verbálne útoky, online vyhrážky a správy, ktoré boli napísané a zaslané verejne známym ale aj neznámym ženám. DPOH ich poskytli novinárky, političky či ženy z oblasti kultúry. Obsahovali odporúčania, aby objekty ich nenávisti zmizli, vyhrážky smrťou, výzvy na znásilnenia. Scénické čítanie Biela pani z Abú Zabí reagovalo na nekompetentné a nebezpečné riadenie kultúry, ktoré krokmi aktuálne zodpovedných politikov ohrozuje slobodu umeleckej tvorby, nezávislosť médií a deštruuje kultúrne inštitúcie.

