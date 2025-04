Turistika v Nízkych Tatrách: Vybrali sme pre vás tie najkrajšie výhľady

Nízke Tatry – pohorie, ktoré možno nie je najvyššie, no skrýva v sebe divokosť, pokoj aj veľkolepé výhľady. Miesto, kde sa kráča ponad doliny s výhľadom na oblaky a kde každý vrchol rozpráva iný príbeh.

1. Ďumbier (2043 m)

Cesta na Ďumbier je ako výstup na trón. Z doliny Trangoška vedie modrá značka, ktorá vás najprv zavedie cez hustý les, neskôr sa mení na kamenný chodník vinúci sa serpentínami popri potokoch a kosodrevine. Po dvoch hodinách vystúpite na Štefánikovu chatu, miesto, kde sa hory stretávajú s legendami. Odtiaľ pokračuje červená značka hrebeňom priamo na Ďumbier, čo trvá ďalších 90 minút.

Na samotnom vrchole sa pred vami otvorí kráľovský výhľad – od Vysokých Tatier na severe, cez Liptov a Veľkú Fatru, až po hmlisté hrebene Muránskej planiny. Kamzíky tu nie sú výnimkou, ale vítaní spoločníci. Ďumbier je vrchol, ktorý spája divokosť s prístupnosťou – ideálny pre každého, kto hľadá veľkoleposť bez extrémneho rizika.

🔹 Trasa:

Odporúčaná trasa vedie z Trangošky (pri Táľoch) po modrej značke na Štefánikovu chatu (cca 2 h), odkiaľ pokračujete po červenej hrebeňovke na samotný vrchol Ďumbiera (cca 1,5 h). Celkový výstup trvá približne 3,5 hodiny.

2. Kráľova hoľa (1946 m)

Na východnom okraji Nízkych Tatier stojí hora, ktorú pozná každý Slovák – Kráľova hoľa. Výstup zo Šumiaca je síce vedený asfaltovou cestou, no zato vás čaká dlhý, plynulý výstup, kde sa výhľady otvárajú postupne ako dejstvo divadelnej hry. Trasa je značená červenou turistickou značkou a trvá približne 3 hodiny.

Na vrchole vás privíta masívny vysielač, ale aj ticho, ktoré sa rozprestiera nad celým Spišom. Vidno Vysoké Tatry, Horehronie, Muránsku planinu i vzdialené Volovské vrchy. Nejde len o výhľad – je to symbol, kde sa stretáva história (písaná vo veršoch a povestiach) s geografiou. Pramení tu rieka Hron, a vrchol má doslova magickú silu – najmä pri východe slnka.

🔹 Trasa:

Najjednoduchší prístup vedie zo Šumiaca po červenej značke a asfaltovej ceste až na vrchol. Výstup trvá približne 3 – 3,5 hodiny. Vhodná aj pre cyklistov.

3. Veľká Chochuľa (1753 m)

Ak túžite po výhľade bez davov a s pastierskou dušou, Veľká Chochuľa vás nadchne. Výstup začína na Donovaloch – spočiatku vedie modrá značka cez les a lúky až po Kozí chrbát. Tam sa napojíte na červenú hrebeňovku, ktorá vás po zalesnenom úseku a strmších stúpaniach dovedie na samotnú Chochuľu.

Cesta trvá približne 4 hodiny, no odmenou je výhľad ako z otvorenej knihy: Veľká Fatra na západe, Kriváň v diaľke, hrebeň Nízkych Tatier tiahnuci sa na východ, Liptov pod vami. Vrchol je pokrytý horskou trávou a výhľad máte takmer stále pred sebou – ideálny pre tichý piknik alebo dlhé kontemplovanie.

🔹 Trasa:

Z Donovál po modrej značke cez Kozí chrbát, napojíte sa na červenú hrebeňovku a pokračujete až na Veľkú Chochuľu. Výstup trvá približne 4 hodiny.

4. Veľký Bok (1727 m)

Veľký Bok nie je pre každého – a práve to z neho robí poklad. Nevedie naň žiadna oficiálna značka, takže sa pripravte na dobrodružný výlet mimo vyšliapaných chodníkov. Odporúča sa vyraziť z Čertovice, ísť po červenej na útulňu Ramža a odtiaľ sledovať staré lesné cesty, GPS je nevyhnutnosťou.

Vrchol je skrytý, tichý, pokrytý borovicou a trávnatými plošinami. A keď sa dostanete hore, pred vami sa otvoria výhľady na Horehronie, vzdialené Vysoké Tatry a hlboké doliny, ktoré znejú len vetrom a vtáčím spevom. Je to miesto pre tých, čo hľadajú hory v ich surovej kráse.

🔹 Trasa:

Najbežnejší prístup je z Čertovice po červenej značke cez útulňu Ramža. Potom treba odbočiť mimo značeného chodníka po lesných cestách (potrebná mapa/GPS). Celý výstup trvá okolo 5 – 6 hodín tam a späť.

5. Baba (1617 m)

Výstup na Babu začína v obci Heľpa. Po modrej značke vedie trasa najprv cez lúky a lesy až do sedla Priehybka, odkiaľ už len strmo stúpate na samotný vrchol. Trasa trvá približne 3 hodiny a ponúka krásne pohľady už cestou nahor.

Na vrchole vás čaká výhľad cez Horehronie až na juh, vidno Poľanu, Stolické vrchy, ale aj hrebeň Nízkych Tatier na severe. Baba je menej známa, no o to pokojnejšia. Je to ideálne miesto pre jarnú alebo jesennú túru, keď lesy hrajú všetkými farbami.

🔹 Trasa:

Z obce Heľpa po modrej značke cez sedlo Priehybka, odkiaľ pokračujete na vrchol. Výstup zaberie asi 3 hodiny.

6. Prašivá (1652 m)

Z Donovál sa na Prašivú vyberiete cez Zámostskú hoľu, po modrej a neskôr červenej hrebeňovej značke. Výstup trvá asi 3,5 hodiny a vedie cez otvorené horské lúky, kde sa pasú ovce a voňajú jalovce.

Prašivá ponúka panorámy na všetky svetové strany. Vidno Liptov, Veľkú Fatru aj doliny okolo Bystrice. Je to ideálne miesto pre prvé horské výstupy, rodinné túry aj dlhé prestávky na hrebeni. V minulosti to bola aktívna pastierska oblasť, čo cítiť z každého kroku.

🔹 Trasa:

Z Donovál cez Zámostskú hoľu po modrej a potom červenej značke na Prašivú. Výstup trvá asi 3,5 hodiny.

7. Ohnište (1538 m)

A napokon výnimočný vrchol so zvláštnou geológiou – Ohnište, ležiace nad Jánskou dolinou. Výstup začína v Liptovskom Jáne po žltej značke. Prejdete lesmi, potokmi a cez sedlo pod Kúpeľom prejdete na zelenú značku až na vrchol. Cesta trvá približne 4 hodiny (okruh).

Výhľady smerujú na Západné Tatry, Liptovskú kotlinu a nížiny smerom k Ružomberku. Miesto pôsobí ticho, mysticky – ako prírodná svätyňa. Ak ho navštívite skoro ráno, lúče slnka cez skalné okno vás ohromia.

🔹 Trasa:

Z Liptovského Jána (Jánska dolina) po žltej značke, neskôr prechod na zelenú cez sedlo pod Kúpeľom a výstup na vrchol. Celkový čas: cca 4 hodiny okruh.