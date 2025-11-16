Protesty v Mexiku proti prezidentke si vyžiadali 120 zranených

Najmenej 120 ľudí, prevažne policajtov, utrpelo zranenia počas sobotňajšieho protestu v Mexico City proti vláde prezidentky Claudie Sheinbaumovej, informovali miestne úrady.
Demonštrácia, ktorú organizovali zástupcovia generácie Z prostredníctvom sociálnych médií, bola zameraná na násilie spojené s drogami a bezpečnostnú politiku prezidentky Sheinbaumovej, ktorá je vo funkcii od októbra 2024. Napriek tomu si udržiava podporu nad 70 percent, no čelí kritike svojej bezpečnostnej politiky pre niekoľko vrážd významných ľudí.
„Niekoľko hodín prebiehala mobilizácia pokojne, až kým skupina maskovaných osôb nezačala páchať násilie,“ uviedol šéf bezpečnosti v Mexico City Pablo Vázquez. Podľa neho bolo zranených 20 protestujúcich a až 100 policajtov, z ktorých 40 museli byť hospitalizovaných pre modriny a rezné rany.
Úrady zatkli dovedna 20 osôb pre trestné činy ako lúpež a útok, vrátane údajných útokov na novinára.
Mnohí protestujúci niesli transparenty a mali na hlavách klobúky na počesť Carlosa Manza, starostu mesta Uruapan v štáte Michoacán, ktorý bol zavraždený 1. novembra po tom, čo viedol boj proti gangom obchodujúcim s drogami vo svojom meste. Vdova po zavraždenom starostovi sa však dištancovala od sobotňajšej demonštrácie.