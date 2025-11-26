Za bývalým brazílskym prezidentom sa zabuchla brána väzenia, strávi v ňom 27 rokov

Najvyšší súd Brazílie v utorok rozhodol, že krajne pravicový bývalý prezident Jair Bolsonaro musí nastúpiť na výkon 27-ročného trestu odňatia slobody za plánovanie neúspešného prevratu. Rozhodnutie prišlo po tom, čo Bolsonaro vyčerpal všetky možnosti odvolania.
Sedemdesiatročný Bolsonaro bol v septembri odsúdený za sprisahanie, ktorého cieľom bolo zabrániť Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi nastúpiť do úradu po voľbách v roku 2022. Podľa prokuratúry plán zahŕňal aj pokus o atentát na Lulua, ale zlyhal pre nedostatok podpory zo strany najvyšších vojenských veliteľov.
Obavy z pokusu o útek
Bolsonaro bol do soboty v domácom väzení, no následne ho polícia zadržala za manipuláciu s elektronickým monitorovacím zariadením.
Sudca Alexandre de Moraes uviedol, že existovali náznaky, že Bolsonaro plánoval útek, pričom poukázal na blízkosť amerického veľvyslanectva a Bolsonarove dobré vzťahy s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Bolsonaro tvrdí, že konal pod vplyvom „paranoje“ spôsobenej liekmi, a odmieta, že sa pokúšal utiecť.
Syn obvinený z marenia spravodlivosti
Jeho syn, brazílsky kongresman Eduardo Bolsonaro, bol v utorok obvinený z marenia spravodlivosti pre podporu krokov prezidenta Trumpa, ktorými sa údajne usiloval ovplyvniť súdny proces.
Spolu s Bolsonarom nastúpilo v utorok do väzenia aj päť jeho spoluobvinených vrátane generálov a bývalých ministrov. Exšéf brazílskej tajnej služby Alexandre Ramagem, odsúdený na 16 rokov, bol vyhlásený za utečenca po tom, čo utiekol do USA. Bolsonarov právnik označil uzavretie prípadu za „prekvapujúce“ a avizoval ďalšie odvolanie.
Podľa rodiny je bývalý prezident vo veľmi zlom fyzickom aj psychickom stave. Syn Carlos Bolsonaro ho po návšteve označil za „extrémne krehkého a psychicky zničeného“. Bývalý prezident tvrdí, že je nevinný a stal sa obeťou politického prenasledovania.