Po operácii sa učila chodiť aj liezť po schodoch. Súperku Vlhovej čaká polročná pauza

Katharina Liensbergerová sa po ťažkom páde v tréningu už zmierila s tým, že na blížiacich sa zimných olympijských hrách v Taliansku sa neobjaví.
Aktuálne po siedmich dňoch strávených v nemocnici bola prepustená do domáceho ošetrenia, čo považuje za „veľký krok“ na dlhej ceste k zotaveniu.
Malé a veľké kroky
Dvadsaťosemročná špecialistka na technické disciplíny na Instagrame zverejnila video, na ktorom opúšťa kliniku Hochrum neďaleko Innsbrucku.
„Okrem mnohých malých krokov, ktoré som urobila v posledných dňoch – prvé postavenie sa na obe nohy, sprchovanie, lezenie po schodoch – sa mi možnosť ísť domov teraz zdá ako prvý veľký krok,“ napísala Liensbergerová.
Olympijská sezóna Liensbergerovej sa končí po vážnom zranení
Po tréningovom páde v rakúskom stredisku St. Michael im Lungau jej v nemocnici diagnostikovali zlomeninu holennej kosti, natrhnutý meniskus a tiež pretrhnuté krížne väzy v pravom kolene. Operácia bola priam nevyhnutná a podľa prvých indícií dopadla dobre. Avšak návrat na svahy je zatiaľ v nedohľadne.
Minimálne šesť mesiacov
Špecialista na zničené športové kolená Christian Fink očakáva, že bude mimo súťažného diania minimálne šesť až osem mesiacov.
„Som pripravená na ďalšie kroky na ceste k úplnému uzdraveniu. Učím sa trpezlivosti, aby som ešte lepšie spoznala svoje telo a samu seba. Po tejto skúsenosti chcem byť silnejšia ako predtým,“ cituje dlhoročnú súperku Petry Vlhovej web ORF.
Deväť medailí zo ZOH a MS
Liensbergerová je trojnásobná medailistka zo zimných olympijských hier a šesťnásobná držiteľka cenného kovu z majstrovstiev sveta. Doterajším vrcholom jej kariéry boli majstrovstvá sveta v Cortine d´Ampezzo 2021, kde bola zlatá v slalome (pred Petrou Vlhovou a Mikaelou Shiffrinovou) aj paralelnom obrovskom slalome a tiež bronzová v obrovskom slalome.
Zo ZOH 2022 v Pekingu má zlato z tímovej súťaže a striebro v slalome, o štyri roky skôr v Pjongčangu bola v tímovej súťaži s Rakúšanmi strieborná.